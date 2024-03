Gomita denuncia a su padre Alfredo Ordaz, entre lágrimas, pide a mujeres no callar

Araceli Ordaz, conocida popularmente como Gomita, dio a conocer que levantaría una nueva denuncia contra su padre Alfredo Ordaz por violencia intrafamiliar.

La influencer acudió hoy a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para presentar una nueva denuncia contra su padre, a quien previamente había acusado.

Gomita compartió unas palabras con los medios después de presentar nuevamente su denuncia, hizo un llamado a las mujeres para que nunca guarden silencio.

Gomita y su papá llevan una mala relación / Instagram

Gomita agradeció la presencia de sus abogados, representantes, activistas y miembros de la prensa que la apoyaron en la difusión de su caso, con el objetivo de buscar justicia por los actos de violencia que sufrió a manos de su padre.

“A todas mis seguidoras, quiero dejar claro que no solamente soy un ejemplo de una chica que se opera, soy el ejemplo de una chica que no se calla y que defiende a su familia”. Gomita

“A pesar de que me han atacado por ‘haber destruido’ a mi familia, lo que yo he hecho es enseñarle a mi mamá el amor propio. Ese es el mensaje que quiero dejarles, no se queden calladas porque sino un día las van a silenciar. No dejen que las ciegue el amor”, agregó entre lágrimas.

Padre de Gomita sigue libre pese a contar con una sentencia de 5 años en prisión

Araceli Ordaz expresó su frustración al señalar que su padre, en Hidalgo, tiene una sentencia de casi 5 años, pero aún no ha sido encarcelado debido a que ha obtenido amparos en repetidas ocasiones. Por lo tanto, decidió presentar una nueva denuncia en la capital del país.

Gomita reveló que perdió a un gran amigo / Instagram: @gomitaoficial123

¿Por qué Gomita denunció a su padre?

Fue a finales del pasado 2021 cuando Gomita, publicó un video en sus redes sociales en el que denunciaba haber sido víctima de violencia por parte de su padre, Alfredo Ordaz, por lo que había tomado la decisión de denunciarlo y pedir una orden de restricción en su contra.

Más tarde, la conductora habló al respecto, esta vez para dar algunos detalles de lo que vivió ese día. En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Gomita aseguró que había preferido guardar discreción para no lastimar a su familia, pero confesó que las agresiones que padeció fueron brutales: “Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas”, dijo con la voz entrecortada.

Cabe señalar, que Gomita aseguró que esa no había sido la única vez que Alfredo Ordaz la agredió a ella y a sus hermanos y a su mamá, pero sí fue el momento clave en el que decidió proceder legalmente en su contra.

