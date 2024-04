Gomita viaja en transporte público, como antes, ¿baño de pueblo?

La influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’ acaba de sorprender a sus seguidores al viajar de una manera a la que ya no está acostumbrada, pero que antes era su realidad.

Gomita, quien ganó fama en el programa ‘Sabadazo’, recordó cómo es viajar en transporte público.

La influencer viajó nuevamente de esta forma luego de muchos años de no hacerlo y documentó lo que sintió al regresar a este medio de transportarse.

Gomita ahora tiene otro estilo de vida después de la fama / Instagram: @gomitaoficial123

Gomita narra su viaje en transporte público

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Gomita compartió su emoción de volver a subirse a una ‘Combi’.

“Hay muchas cosas que yo no he hecho últimamente y una de esas es no disfrutar de un transporte público, así que el día de hoy acompáñenme que lo vamos a hacer”, comenzó a decir.

Entre sus primeras reacciones, Gomita dijo que le impactaba mucho el precio para viajar porque solo le costó 10 pesos.

“Voy en Combi a mi casa. Nunca olvidé de dónde vengo”, escribió junto al video de su travesía.

Más tarde durante el viaje que emprendió junto a una amiga, Araceli dijo lo curioso que le resultó que hay un aroma dentro de la Combi muy peculiar y que además ponen música. “Está padrísima. Huele rico y tiene música”, dijo.

La influencer también compartió que hizo esta dinámica para poder recordar lo que quiere enseñarle a sus hijos cuando los tenga: “A ver, yo hace mucho no me subo al transporte público y si en algún momento yo quisiera enseñarle a mis hijos qué es no tener nada y que empiecen de abajo. No les voy a poner todo en bandeja de plata, no. Hay que enseñarles cómo es esta vida de verdad”.

Finalmente, Gomita reflexionó sobre la vida que ahora tiene y la importancia de no olvidar de dónde vienes: “Llegué a mi hogar. Oigan, nunca olvidemos de dónde venimos. Es lo más hermoso y lo más bello que siempre voy a recordar. Hacía mucho no me subía. Es una experiencia muy bonita, porque a mí me recuerda de verdad que todo lo que tengo ahora, valorarlo, pero sin duda alguna es muy bonito y siempre me trae buenos recuerdos”.

En los comentarios de la publicación sus seguidores expresaron que la influencer se “dio su baño de pueblo”.

