“Gracias, Eduin Caz, gracias a ti y a mis servicios, cumplí mi sueño de estrenar bubis”: Daniela Casas

Fue en la edición 1394 de TVNotas que Daniela Casas Martínez, ‘La mal portada’ (28), una chica trans, nos reveló todos los detalles sobre el encuentro íntimo que tuvo con el cantante Eduin Caz (29), a quien conoció a través del sitio ‘Mil eróticos’, donde ella ofrece sus servicios para adultos. Lo anterior fue a finales de octubre pasado.

Eduin Caz y Grupo Firme están de gira por EUA / Instagram: @eduincaz

Te puede interesar: Eduin Caz pasó horas de pasión con una chica trans: “Es un gran amante en la cama

¿Qué nos contó Daniela Casas de su encuentro íntimo con Eduin Caz?

Contó que se quedó sorprendida de que el famoso en lugar de 15 mil pesos que debió pagar por servicio, le dio 50 mil y nos dijo que lo utilizaría para aumentarse el pecho. ¡Por fin logró su cometido y ahora de ser talla 34B ahora es 34D!

Alejandro Isunza

“Por fin hice realidad mi sueño. Mi cirugía fue el pasado 8 de enero y duró casi tres horas el procedimiento. Estoy un poco adolorida, pero una quiere ser bella y ¡Ni modo a aguantar! Luciré unas bubis espectaculares a inicios de febrero, ya les daré la sorpresa”. Daniela Casas

Nos habla de que era un sueño que tenía en mente desde los 24 años: “Era algo que me movía muy fuerte. Primero no encontraba un cirujano que me diera confianza y no podía ahorrar dinero para cumplirlo; pero conocí a Eduin Caz y esto cambió”.

Alejandro Isunza

“Gracias, Eduin Caz, gracias a ti y a mis servicios cumplí mi sueño de estrenar bubis. Él me dio 50 mil, pero también tuve que sacar mis ahorros para completar la cirugía”, manifestó.

¿Daniela Casas recibió amenazas por hacer público su encuentro con Eduin Caz?

Dany asegura que después de hacerlo público la acosaron.

Daniela. Casas “Tuve un poco de miedo tras la publicación, recibí llamadas intimidantes en donde me decían que, si seguía hablando, me iban a fichar. Me vi en la necesidad de tener que cambiar mi número de celular, no sé si venían por parte de él o de sus fans, pero ¡sí me dio mucho miedo!”.

No te pierdas: Eduin Caz tira la casa por la ventana para festejar el cumpleaños de su madre; así fue la lujosa fiesta

Eso quedo atrás y ahora trae nuevos proyectos: “Voy a abrir mi canal de YouTube donde realizaré entrevistas, y recibí la propuesta de un pequeño papel en una telenovela, que no quiero cantar hasta que se logre”, concluyó.

¿Quién es Daniela Casas?

Daniela Casas Martínez es una chica transgénero que reside en la Ciudad de México. Durante los últimos años, ha ganado mucha popularidad en internet gracias al contenido que hace para la famosa página, azul de contenido para adultos.

Además de ser modelo erótica, la joven conocida como ‘La mal portada’ ofrece sus servicios en el sitio ‘Mil eróticos’ y también suele subir muchas fotos de su envidiable cuerpo a Instagram. En dicho perfil, cuenta con más de 8 mil seguidores.

Alejandro Isunza

No te pierdas: ¿Ya son pareja? Yeri MUA y Cry ¡Habrían sido captados besándose!

Pese a que su contenido principal es de índole erótico, en ciertas ocasiones realiza en vivos a través de diversas plataformas, en los que platica de su vida diaria con sus seguidores.

Mediante sus espacios virtuales, Daniela presume medir 1.72 metros y tener una buena figura. A lo largo de su corta carrera artística, ha hecho apariciones en algunos programas de radio y televisión.