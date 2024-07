Gustavo Adolfo Infante responde a Juan Osorio tras no dar entrevista por críticas a ‘Aventurera’

Tras el estreno de ‘Aventurera’, Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros periodistas en compartir sus críticas a la puesta en escena de Juan Osorio. Dijo que la obra dejaba mucho que desear y criticó detalles de la producción y el baile de Irina Baeva.

Después, Juan Osorio reclamó al conductor de ‘De primera mano’ sus críticas. Según Osorio, Gustavo Adolfo Infante afirmó que, además de regalar boletos, la producción también animaba a los meseros a aplaudir para hacer parecer que el espectáculo era un éxito.

En un audio divulgado por el periodista, se escucha a Juan Osorio decir irónicamente:

“Muchas gracias por tu comentario, Gustavo Adolfo. Me encanta que estés tan atento y que ponga a todos los meseros y la producción a aplaudir, que con 60 personas que, según tú, asistieron logré pagar la producción. Oye, ahí me prestas. Si no me alcanza, me prestas, ¿no? Para que hables mejor, para que puedas criticar muy bien”.

Osorio continuó: “Si tú quieres, sigue ladrando, perdón, hablando sobre el mal proyecto de ‘Aventurera’. Dime, ¿cuánto te paga Omar Suárez?”.

Tras la polémica, tanto Gustavo Adolfo Infante como Omar Suárez, productor de ‘Perfume de Gardenia’, negaron cualquier supuesto acuerdo económico.

Juan Osorio niega entrevista a reportera ‘De primera mano’

Ahora, Juan Osorio muestra que ya no quiere saber nada de Gustavo Adolfo Infante ni su programa ‘De primera mano’. Recientemente se negó a darle una entrevista al programa, y Lalo Carrillo, conductor del mismo, aseguró que este fin de semana se encontró al productor de ‘Aventurera’ en un lugar público, de frente, pero este ni siquiera lo saludó.

“Este fin de semana, las cámaras de ‘De primera mano’ estuvieron afuera de ‘Aventurera’, pero en esta ocasión, cuando salió Juan Osorio a dar entrevista, señaló a ‘De primera mano’ y nos negó la entrevista”, comentó Addis Tuñón este lunes en el programa.

Juan Osorio se negó a dar entrevista a la reportera, explicando: “No es con ustedes la bronca. Es con su jefe. No es con ustedes. De corazón les ofrezco una disculpa, pero el pleito es con su jefe. No les quiero dar ninguna entrevista”.

Lalo Carrillo asegura que Juan Osorio lo ignoró en el cine

Lalo Carrillo reveló que Juan Osorio le hizo un desaire en el cine este pasado fin de semana, asegurando que lo vio y no lo saludó:

“Me lo encontré en el cine, aquí al sur de la Ciudad de México. Nos vimos frente a frente. Me hizo la típica barrida. Me ignoró y me peluseó. La verdad, es una pena que se tomen los comentarios de manera personal porque eso refuerza lo que tanto hemos dicho, que el fracaso de ‘Aventurera’ es víctima del ego lastimado del señor”.

Lalo Carrillo aseguró que Lucía Méndez regresará a Siempre Reinas / Instagram: @laurazapataoficial / @lalocarrilloof / @netflixlat

Gustavo Adolfo Infante le responde a Juan Osorio

Gustavo Adolfo Infante cerró la discusión subrayando que su trabajo como periodista es ser honesto con su audiencia, independientemente de las reacciones personales de los involucrados.

“Tiene toda la vida en esto y que no haya aprendido de qué trata este negocio, y dice que tiene un pleito personal. Yo no tengo un pleito personal con él”.

“Decirle a la gente que la obra es buena para que saquen el dinero de su bolsa y paguen, sería engañarlos. Yo no voy a cargar con esa mentira. Si eso para ti es una ofensa, es tu problema, Juan”, concluyó.

