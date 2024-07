LCDLFM: Sabine Moussier encara a Shanik Berman ¿por hablar mal de ella?

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ celebró su primera gala de eliminación el 28 de julio, donde Paola Durante se despidió de la competencia y del premio de cuatro millones de pesos.

A pesar de la emotiva salida de Paola Durante, las tensiones dentro de la casa continuaron. Sabine Moussier y Shanik Berman protagonizaron un acalorado enfrentamiento, demostrando que el “show debe continuar”.

Sabine Moussier encara a Shanik Berman; asegura ha hablado de ella

Todo comenzó desde el posicionamiento, donde las celebridades debían colocarse detrás del participante que querían ya no formara parte de la casa. Sabine Moussier no tuvo reparo en posicionarse detrás de Shanik, no sin antes dedicarle algunas palabras.

Estoy aquí porque soy frontal y así seguirá siendo: te quiero. No quiero que te vayas, pero de los que estamos aquí solo hay una persona a la que he escuchado hablar mal de mi y fuiste tú y te escuché. Quedé en salvarte y me molestó. Sabiendo que podías lastimar gente lo seguiste haciendo; eres fuerte y lo que das de contenido es maravilloso. Te deseo lo mejor. Sabine Moussier

Con el fin de calmar los ánimos, Shanik Berman expresó su arrepentimiento por cualquier comentario que pudiera haber herido a Sabine. Agradeció la sinceridad de su compañera al señalarle sus errores.

Sabine Moussier se hace de palabras con Shanik Berman

El drama no se limitó a la gala. En los vestidores, Shanik se acercó a Sabine para confrontarla sobre unas declaraciones que la habían molestado.

“Sabine, ¿qué oíste que yo dijera? No lo recuerdo”, cuestionó Shanik. Sabine, sin titubear, respondió: “No recuerdo todas las veces, porque tengo problemas de memoria. Una vez las había oído porque estaba dormida. Las otras ya las había oído y por eso te nominé. Antier, estábamos hablando y dijiste que los besos y que las actrices nos contratamos para que nos besaran en las telenovelas”.

Shanik negó rotundamente las acusaciones. “Yo dije: ‘Te pagan por dar besos, qué delicia de trabajo’. Yo no lo dije. Te lo juro por la vida de mi hijo”, afirmó. Sin embargo, Sabine insistió en su versión, asegurando que Shanik había hecho comentarios más directos y despectivos. “No, no, dijiste: ‘Ella se contrata para eso’. Y después, cuando estaba Paola, le hablaste feo. Ella necesitaba apoyo y tú le dijiste: ‘No, tiene cosas importantes’”.

Ante la creciente tensión, Sabine trató de poner fin a la discusión. “Entonces, perdóname, por favor, bueno está bien. Me parece muy bien, pero no invento. Lo que no me acuerdo bien no lo digo. Yo no voy a hablar de esto Shanik, qué bueno que lo inventé. Quédatelo como tú quieres, pero no le voy a estar dando 200 vueltas”. Sabine, aunque aceptó dejar el tema, insistió en que no había inventado nada y que Shanik había hecho comentarios desagradables hacia Paola.

Sabine aseguró que no buscaba pleitos y que simplemente estaba relatando los hechos. “No tengo necesidad de inventar ni un poco”, afirmó. Shanik, por su parte, mantuvo su postura, negando haber hecho los comentarios. Finalmente, Sabine concluyó: “Paremos por favor, no me acuerdo de las palabras exactas, pero no fueron bonitas”.

Shanik y Sabine abren debate en redes sociales

Como era de esperarse los cibernautas dieron sus posturas ante lo sucedido. Algunos defendían a la periodistas y otros le daban la razón a Sabine.