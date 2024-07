La academia: Así se vivió el segundo concierto y la eliminación de este domingo

La noche inició con la interpretación de ‘El listón de tu pelo’ y ‘Entrega de amor’ por los 18 académicos 2024, en el segundo concierto de 14a. generación de La academia este domingo 28 de julio.

Esta noche hubo dos académicos expulsados, y fueron quienes tuvieron menos votos del público, tras una semana de preparación por sus profesores. El público pudo dar 10 votos a quien quisiera.

Mario Girón y Julio Ávila interpretaron a dueto, ‘Tacones rojos’

En su presentación Julio ofreció disculpas porque en el concierto pasado recibió un regaño de Lola Cortés por no estar poniendo atención a los comentarios. También nos dejaron ver que en su preparación en la semana estuvo muy presionado y frustrado por su poca evolución. Mario, por su parte, comentó que no pudo estar en conttacto conocer sus emociones.

En la crítica, Lola Cortés les dijo que le gustó mucho el dueto, cómo lo hicieron y cómo estaban vestidos. A Julio le dijo que bailaba horrible, pero esperaba que lo ayudaran. Comentó que los ve como dueto en un futuro. Espinoza Paz les dijo que los vio muy seguros, que la canción les iba bien, la ropa bien, buena actitud y les felicitó. Chiquis opinó que el vestuario estaba muy bien, que tienen rostro y porte de artista, y consideró que estuvo muy bien hecho. Arturo López Gavito la semana anterior había dicho que Julio había sido lo peor de la noche. En esta ocasión dijo que el dueto estuvo muy bien. En cuanto a la expresión corporal, artística y vocal, y que con independencia de su atuendo, lo habían hecho bien.

Brisa Santana y Brandon Valenzuela interpretaron ‘He venido a pedirte perdón’

En esta semana, Brisa contó de sus huellas de abandono de infancia y lo mucho que se sintió liberada en una dinámica. Brandon tuvo una crisis en estos días porque sintió que ya no quería estar en La academia. A pesar de que pasó muchos sacrificios para estar ahí, finalmente, gracias al trabajo con el director, el joven se encontró nuevamente y está feliz de estar La academia.

Brandon le entregó un cajón de jitomates de regalo al juez Arturo López Gavito. Dijo que los sembró con sus propias manos, porque quiere que su semilla triunfe. El juez le agradeció y le dijo que reconoce el trabajo arduo del campo mexicano y que con el mismo corazón que trabajó la tierra, trabajara su corazón en La academia.

En los comentarios que les hicieron los jueces, López Gavito le dijo a Brandon que su ejecución vocal había sido mala, que no colaboró con su compañera y la ejecución en el escenario había sido mala. A Brisa le dijo que tuvo desafinaciones pero que le faltó su compañero para ejecutar mejor. Chiquis señaló que le gustó pero aunque tienen voces bonitas hubo partes menos bonitas y no trabajaron juntos. Espinoza Paz les dijo que de todo lo que logren en la vida lo más importante es la actitud. Consideró que tienen voces bonitas y especiales, pero que el género no lo dominan tan bien y que podrían haber brillado más con otra canción. Lola Cortés les dijo que este reto no lo cumplieron. Notó que hubo inseguridad en Brandon y a Brisa le hizo ver que ella desapareció y se veía perdida en esta interpretación.

Eugenio Salco y Edith Evans cantaron ‘Vivir así es morir de amor’

En el trabajo de la semana, Eugenio contó que su mamá lo es todo en la vida para él. Platicó a sus compañeros que conoció a su papá cuando tenía 8 años y pensó que le quedaba poco tiempo de vida, pero por un milagro, su papá no murió. Edith en la semana tuvo una catarsis respecto a su mamá que también le ha dado todo, por lo que gritó a todo pulmón que ahora ella se la rifará por su mamá para pagar una operación que necesita y así que se quede mucho tiempo con ella. Eugenio le dedicó su presentación de la noche a su papá y Edith, a su mamá.

A este dueto, Espinoza Paz les dijo que la canción es especial y emotiva. Aunque trataron de dar todo, no lograron el objetivo con la canción. Arturo López Gavito señaló que se parecían a esos activistas que en los museos les avientan pintura y estiércol a las obras, que desbarataron la canción. Le dijo a Eugenio que pensaba que se debía ir de La academia esa noche. A Edith le dijo que forzaba la voz sin ningún resultado positivo. Chiquis les dijo que no le gusta herir los sentimientos, pero que no les iba a ayudar si no les decía la verdad. A Eugenio le dijo que necesitaba más ensayos, y a los dos más afinación, más trabajo en dueto. Lola Cortés señaló que no entiende por qué les pusieron esta canción a un barítono y una mezzo, pues es para un tenor. Dijo que es una canción de culto, que había que conocer a Camilo Sesto, que es poesía. Les dijo que era una vergüenza lo que habían hecho y estaban en retroceso.

A Edith le llevaron a su mamá al escenario para que la abrazara y le diera su apoyo de manera personal.

Ángel Eduviel y Jessy Portillo cantaron ‘El amor de su vida’

La primera semana de Ángel y Jessy se la pasaron muy contentos con sus compañeros, haciendo amigos y ensayando muy fuerte. Jessy hace muchos juegos, dinámicas en La academia y es “el alma de la fiesta”, según dijo el conductor. Ángel no ha abierto mucho sus emociones y el conductor lo invitó a mostrar más quién es.

El panel de expertos dio sus opiniones a este dueto. Arturo López Gavito recordó lo que mencionó antes Espinoza Paz sobre la actitud para salir y dar todo para triunfar. Les dijo que los dos cantan precioso y la actitud con la que trabajaron en mancuerna le había fascinado. Lola Cortés les dijo que la canción es tan difícil y lo habían hecho tan bien, a pesar de ello. Habían hecho creer al público que era fácil. Consideró que crearon magia. Espinoza Paz opinó que es muy difícil la canción, que lo sorprendieron mucho, que si esa noche se irían dos, le decía al público que ellos no debían ser. Chiquis les reiteró que su color de voz era muy bonito y que el género es difícil, pero que lo habían hecho muy bien.

Mar Lara y Flor Ramírez cantaron ‘El lo tiene todo’

Mar recibió la visita de su abuelita en el escenario, a quien abrazó entre lágrimas emocionada pues la extrañó mucho y ha sido una persona muy importante para ella. La señora le dijo que sea feliz y siga su sueño. Flor también compartió en la semana cuánto extraña a sus seres queridos y cómo a veces “no se cae bien” ella misma.

Los comentarios de los jueces a estas chicas fueron muy positivos. Lola Cortés le dijo a Mar que no escuchaba que imitara a nadie como la semana pasada lo había hecho con Natalia Jiménez. Les dijo que era una delicia escucharlas. A Flor le hizo saber que no le gustan sus “t” pero que no importaba, porque lo había hecho muy bien. Espinoza Paz le recoordó a Flor que lo más importante es lo que cada uno piensa de uno mismo, pues somos lo que pensamos de nosotros. A Flor le dijo que nadie va a cumplir sus sueños por ella. El comentario para Mar fue que había estado muy especial esa noche, pues tiene calidez en su voz. Chiquis le pidió a Mar más carácter y afinación, y a Flor le recordó que su mamá estará muy orgullosa de ella donde esté. López Gavito les hizo ver que se notaba el trabajo de dos personas con orgullo y buena comunicación. Felicitó a los maestros de La academia por lo hecho con estas dos jóvenes.

Thania Pasión y Mike León cantaron ‘Los besos que te di’

Nos recordaron que Thania se llevó en la semana anterior las peores críticas por ser la que tuvo el desempeño más bajo en el concierto pasado, por lo que tuvo que echarle más ganas y nos dejaron ver que había iniciado una química especial con Leo, uno de sus compañeros. En cuanto a Mike, nos recordaron que su mamá no lo apoyaba tanto como cantante, porque ella quisiera que fuera profesionista, pero Mike comentó que su mamá sí estaba contenta porque él estuviera ahí.

Para el juez de hierro este dueto estuvo muy lejos de la barra que pusieron sus compañeros, por lo que les recomendó trabajar, mostrar energía y aplomo, pues el baile había sido una “polca baratona y pobre”. Chiquis coincidió con López Gavito, pues no le pareció lo mejor, ya que empezaron débil y no brillaron. Espinoza Paz les dijo que a él le favorecía la canción, pero a ella no, aunque se lograron acomodar en algún punto hacia el final, y que para realizar sus sueños debían trabajar y esforzarse más. Lola Cortés sin tapujos consideró que había sido una “cosa espantosa y vergonzosa”, que no hubo ninguna coreografía. Les preguntó si habían venido a cantar y a bailar o a romancear, que la carrera es muy dura, y si habían ido a echar novio, ellos debían ser los primeros que se tendrían que ir esa noche.

A Thania le llevaron a su papá al foro, quien le dijo que la apoya, pero le pidió recordar a qué había ido a La academia, pues nadie cumpliría su sueño más que ella.

Eduardo y Cristian interpretaron ‘Dígale’

Eduardo y Cristian tuvieron una semana muy intensa de trabajo sobre todo en lo emocional, y mostraron su fortaleza interior para estar en La academia. Eduardo tiene una hija y esposa, a quién le agradeció con la voz entrecortada por las veces que cantó en la calle con él y no le dio vergüenza. Cristian dijo que estaba presionado, porque la semana pasada había estado cerca de salir, pero estaba listo para darlo todo en su actuación de la noche.

A este dueto, le fue muy bien. Para Arturo López Gavito cantaron lindo y entonado. Chiquis mencionó que muy bien los dos, muy controlado. Espinoza comentó que controlaron muy bien la canción. Lola opinó que ellos muestran que lo que es La academia.

De pronto, tomó la palabra el director de La academia y se calentaron los ánimos entre él y Lola Cortés pues a él no le gustó un comentario de ella en una de sus críticas en el que lo comparó con el sacerdote exorcista de una película. Ella lamentó que le hubiera quedado “el chaleco”.

A manera de sorpresa, apareció la hijita del académico Eduardo en un video y le mandó un mensaje de apoyo. Él no pudo contener las lágrimas.

Caro Heredia e Isaveli Laina interpretaron ‘Amor prohibido’

En la semana Caro habló de su niña interior. Isaveli tuvo tensiones con sus compañeros y pidió que lavaran sus platos. Los maestros le pidieron trabajar en sus huellas de infancia y en el silencio con el que a veces está en la convivencia con sus compañeros. Estuvo en el foro, dando su apoyo, el esposo de Caro, ‘la Pulga’, y se mandaron un beso. Ellos tienen a penas nueve meses de casados.

Los comentarios del panel a estas jóvenes fueron agridulces. Por su parte López Gavito consideró la actuación exagerada en el desplazamiento escénico al bailar. Se dirigió al director y le dijo “al exorcista” que no hablara mientras él estaba dando su opinión, pues él no se metía con el director al dar sus clases. Opinó que las canciones de Selena son sencillas y no le gustó el dueto ni cómo empataron las voces, que habían estado mal dirigidas. En cuanto a Chiquis, ella les dijo que sí le había gustado la presencia escénica, que se había sentido transportada, aunque hubo cositas en las que tendrían que trabajar. Espinoza Paz se dirigió al maestro pues no le pareció necesario hacer tantos cambios en la canción respecto a cómo la hizo Selena, y a las chicas les hizo notar que si empiezan bien una canción, la gente se quedará a escucharlas, por lo que les sugirió que mejoraran el inicio. La Reina del teatro musical compartió que ella es muy fan de Selena, y “odia” que la quieran imitar, pero que ellas no lo habían hecho, aunque salieron emulando lo que fue ella con su atuendo, se complementaron bien al cantar y le había gustado mucho cómo se veían y cómo cantaron.

En este segundo conciedrto, Espinoza Paz deleitó a la audiencia y cantó ‘La mushasha shula’ con mariachi, con lo que puso a bailar al público del foro y luego cerró con ‘Beso lento’.

Yesi González y Leo Nava concluyeron el segundo concierto con la interpretación de ‘La cigarra’

En la semana Yesi se conmovió mucho por siempre cuidar a sus compañeros y dar todo por ellos, pero dijo que se dedicaría más a ella para crecer. Leo contó que a veces no sabe recibir el amor que le dan y que tendría que trabajar más con sus compañeros.

López Gavito le hizo notar a Yesi que hubo inconsistencias en su voz y se había caído, aunque tiene un buen potencial para seguir creciendo. A Leo le señaló que había batallado para alcanzar a su compañera, que no creció en la ejecución de la canción. Chiquis les dijo que Yesi tiene una voz hermosa y potente, aunque hay partes que debe trabajar. A Leo le subrayó problemas en la afinación y le recomendó que trabajara más. Espinoza Paz, en su crítica destacó que Yesi había brillado más. En eso, Lola interrumpió pues no se pudo contener frente a los comentarios que hacían sus compañeros de panel, ya que en su opinión, la canción estaba en tono de mujer por lo que era natural y obvio que ella luciera más, y que Leo no pudiera hacer mucho al respecto. Concluyó diciendo que aunque le había parecido “festival de alcaldía”, no había sido culpa de Leo.

Tras las votaciones, estos dos participantes dejaron ‘La academia’ 2024

El conductor mencionó a los cuatro académicos que habían tenido menos votos, por parte del quinto crítico, el público, y de ellos, dio los nombres de los dos que fueron eliminados:

Thania quedó salvada.

Angel fue uno de los fue expulsados.

Cristian, de Guatemala, también quedó salvado.

Eugenio fue el segundo eliminado.

Angel y Eugenio fueron los dos participantes, quienes tuvieron la menor cantidad de votos durante toda la semana y por eso se despidieron del reality. Ellos tuvieron que dejar atrás los sueños, y cabizbajos dijeron adiós a sus compañeros, después de una semana de haber iniciado el concurso.