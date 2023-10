Héctor N: Se realizó audiencia de apelación; ¿será liberado o seguirá en prisión? Esto es lo que se sabe

Este 2 de octubre se realizó la primera audiencia de apelación en el caso de Hector ’N’ en el Tribunal Superior de Justicia.

Recordemos que el pasado 11 de mayo, el actor conoció la resolución judicial tras haber sido denunciado por supuesto abuso sexual en contra de su hija, Alexa Hoffman.

La abogada, Olivia Rubio, quien defiende a Alexa, mencionó que después de los alegatos de hoy, se espera que en tres días se dé una sentencia.

“En la audiencia se vieron los alegatos declaratorios, es decir, lo que se presentó por escrito sobre si había alguna declaración de ese mismo escrito, se hizo el día de hoy. Después del día de hoy, los magistrados tienen tres días para emitir su sentencia para que esta misma semana podamos tenerla”.

Además, la abogada recalcó que esperarán la valoración de los magistrados para determinar el número de años: “Nuestra expectativa es hacer una modificación a la sentencia, respecto a la absolución que no se debió haber dado sobre los abusos sexuales. Podrían ser más de 10 años y medio, y la valoración dependerá de lo que hagan los magistrados”.

De igual forma, Rubio destacó que hoy se manifestaron para todo lo que no se haya apegado al derecho: “La apelación se expresan agravios, respecto a la sentencia que pronuncia el juez de primera instancia, o sea, todo aquello que para nosotros no hubiera estado apegado al derecho, es lo que nosotros manifestamos en la apelación. Para esta instancia ya no se puede presentar más pruebas, se presentan alegatos de lo que sucedió en primera instancia, para darle fin a esta segunda instancia y después pedir el amparo”.

Daniela Parra habla luego de la primera audiencia de apelación de su papá

Por su parte, Daniela Parra opinó sobre la audiencia que tuvo su padre: “Todavía no puedo decir nada, porque la respuesta la darán en tres días, pero nos fue muy bien. Yo no pude estar adentro, pero mi abogada dice que mi papá estuvo increíble y que dijo todo lo que quería decir”.

Finalmente, Daniela externó que siente paz por las cosas buenas que le han pasado: ”Siento mucha paz, porque al final todo está saliendo y porque me están pasando muchas cosas padres. Cada día mi abogada hace un buen trabajo. Si todo sale bien, ya veremos a mi papá afuera”, finalizó.