Hermano de Martha Higareda enfurece en Twitter y la defiende de las burlas por sus anécdotas

Martha Higareda pidió a su hermano que por favor no intente defenderla porque ella lo toma con sentido del humor.



Hace algunas semanas, Martha Higareda se convirtió en tendencia de redes sociales luego de que sus extraordinarias anécdotas se volvieran virales y diversos internautas hicieran memes al respecto.

Recordemos que Martha Higareda relató que conoció a Ryan Gosling, quien la rescató mientras estaba a punto de caerse, también confesó que rechazó salir con Jared Leto porque tenía novio y aseguró que comenzó a hablar a los 4 meses.

La actriz, quien ha tomado esta serie de memes sobre sus anécdotas de la forma más relajada y menos personal posible, contó que uno de sus hermanos se molestó bastante y hasta se protagonizó un pleito en Twitter para defenderla.

Yordi Rosado sostiene que hay muchas pruebas de que las anécdotas de Martha Higareda son reales. / YouTube: Yordi Rosado

“A mi hermano si le afectó, uno de mis hermanos si se enojó, fui a Universal Studios, porque vino mi otro hermano el que vive acá, llega y me dice furioso me agarré en un pleito en Twitter”.

Martha Higareda sorprendida le pidió a su hermano que no cayera en estos conflictos que no era necesario.

“Le dije ¿qué haces? y me dice te estoy defendiendo porque sé que las historias te han pasado y le dije ‘no me tienes que defender’ y me dice es que, si me da coraje”, expresó.

Martha Higareda confesó que rechazó hacer una película con Robert Pattinson porque se encontraba grabando No Manches Frida. / Facebook: Martha Higareda

“Le dije es que es relajo, tómalo con sentido del humor y me dijo, pero ¿cómo puedes tomarlo? así, y le dije sabes qué es que hay que tener la capacidad de reírse de uno mismo”, finalizó la actriz en una charla con Yordi, donde reconoció que algunos memes le han parecido muy divertido.