Hija de Benito Castro confiesa que su padre tuvo un sueño premonitorio sobre su muerte

Benito Castro, querido actor, músico e imitador, falleció el pasado 11 de septiembre, a los 77 años, a causa de una caída. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, ya que era uno de los histriones más queridos de la televisión mexicana.

A casi un par de meses de su pérdida, la hija menor de Benito, Debbie Castro, compartió que su padre llegó a augurar su muerte, a través de un sueño, semanas antes de partir.

En Ventaneando dieron a conocer la noticia. / Instagram: @chapoypati

Por medio de una entrevista con Matilde Obregón, la joven se sinceró y habló un poco de lo que fue la lamentable pérdida de su progenitor.

Debbie reveló que Benito le narró que tuvo un sueño muy angustiante en el que sus primos Arturo y Gualberto Castro regresaban de la muerte para llevárselo con ellos.

“Un mes antes me dijo: ‘Ay, fíjate que soñé muy feo. Soñé que estaba en un show con tu tío Arturo y tu tío Gualberto, estábamos cantando y yo hacía un chiste. Volteaba tu tío Arturo y decía: ‘Ay, p*nche compadre, siempre me hace reír’. Ahí me di cuenta de que estaba soñando, y me desperté llorando porque les decía: ‘Yo ya me quiero ir con ustedes’, y mi tío Gualberto le decía: ‘Ya casi’”, dijo Debbie.

La joven relató que el actor comenzó a llorar, luego de que le contó su sueño. Sin embargo, ella intentó calmarlo recordándole que sostenía una excelente salud. No obstante, su muerte surgió de forma inesperada.

La hija de Benito Castro dice que su padre se le ha manifestado en sueños / Alejandro Isunza

¿Cómo se enteró Debbie Castro del accidente de su padre?

Castro dio a conocer que, horas antes del accidente, ella le habló a Benito para desearle éxito en el nuevo proyecto que tenía en puerta.

Más tarde, ella salió a recoger a su hijo y fue cuando recibió una llamada, pero no contestó porque tenía el celular guardado. Sin embargo, se contactaron nuevamente con ella y fue cuando se enteró del accidente.

Así lo dijo Deborah Castro:

“Me marca Pati (y me dice): ’Deborah, córrele a tu casa, tu papá se acaba de caer de las escaleras. Está en un charco de sangre’, y yo empecé a temblar, me metí en sentido contrario en Eugenia, de los nervios, porque algo yo decía que no estaba bien”, confesó.

Pese a que alcanzó a hablar con su padre, él perdió mucha sangre luego de romperse siete costillas por la caída, lo que provocó su fallecimiento.