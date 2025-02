Hijo de querido participante de ‘La casa de los famosos All-stars’ fue hospitalizado ¿Él lo sabe?

Las emociones en ‘La casa de los famosos All-stars’ están al rojo vivo. Este lunes 24 de febrero se conocerá al tercer eliminado del reality. Sin embargo, durante la gala de salvación y posicionamiento de este fin de semana se incendiaron los ánimos. ¡Diego Soldano y Alfredo Adame casi llegan a los golpes!

Ambos actores causaron revuelo en las redes sociales por el fuerte posicionamiento que protagonizaron. Adame señaló a su colega de “misógino” y “muerto de hambre”. Como era natural, Soldano no se dejó. Le levantó la voz, así como le exigió que se callara.

En medio de este escándalo, trascendió que el hijo de Diego Soldano estaría delicado de salud. Por esta razón, tuvo que ser hospitalizado de emergencia. ¿Él lo sabe?

Alfredo Adame y Diego Soldano discuten / X

¿Qué le pasó al hijo de Diego Soldano, participante de ‘La casa de los famosos All-stars’?

A unas horas de la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos All-stars’, la exesposa del también nominado Diego Soldano, dio a conocer que su hijo enfrentó a una terrible enfermedad respiratoria, lo que lo llevó a ser internado en el nosocomio.

En entrevista para la revista People en español, Ibana Lizarraga, ex del actor argentino, reveló que las últimas dos semanas han sido muy duras para ella y su familia. Comentó que su hijo menor padece neumonía bacteriana, pero ya se encuentra en casa en recuperación.

“Tiene neumonía bacteriana. Lo he tenido mal dos semanas... Gracias a Dios, se irá recuperando poco a poco con sus cuidados necesarios... Ya está mejor y en casa. Seguiremos con el tratamiento por 10 días más”, dijo Ibana.

Lo anterior desató la preocupación de los seguidores de Diego, quienes se habrían cuestionado si él estaría enterado del estado de salud de su hijo, en medio de pleno confinamiento. ¿La producción le dijo?

¿Qué dijo Diego Soldano sobre la hospitalización de su hijo?

Ante estos cuestionamientos, Ibana apuntó que la producción de ‘La casa de los famosos All-stars’ no le ha informado a Soldano sobre la hospitalización de su hijo por neumonía bacteriana.

“Él no sabe nada. La producción no quiso decirle para no preocuparlo”, comentó.

Por esta razón, en redes comentaron que, en dado caso de convertirse en el eliminado de esta semana de ‘La casa’, podría llevarse un mal sabor de boca por esta desagradable noticia.

Al momento, Lizarraga compartió en sus redes sociales una actualización del estado de salud del menor. Aseguró que se encuentra mucho mejor.

“Ya mejor, te amamos”, escribió Ibana en Instagram.

Esta no sería la primera vez que un participante se entera de una mala noticia del exterior. Recodemos que Lupillo Rivera habría sido informado de la muerte de un ser querido.