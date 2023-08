Hijo de Sergio Mayer asegura que jamás vio La casa de los famosos México

El actor aseguró durante su estancia en el reality show de Televisa que tenía casi medio año distanciado de su hijo.

Sergio Mayer Mori asistió el pasado sábado 26 de agosto a los Kids’ Choice Awards 2023 en compañía de su padre, lo que sin duda sorprendió a sus fieles seguidores, ya que Sergio Mayer confesó en La casa de los famosos México que se encontraban distanciados por más seis meses.

Fuera del Auditorio Nacional en una breve entrevista con el periodista Edén Dorantes, ahí el también hijo de Bárbara Mori confesó que nunca pudo ver a su padre en el reality show de Televisa.

Además, Sergio Mayer Mori comentó que se encuentra muy enfocado en su carrera: “Casteando mucho, novelas no tanto. Lo que salga. La verdad es que ando muy listo para trabajar”.

También confesó que quiere lanzar música nueva: “Sé que puede sonar un poco cliché, pero (mi música) habla del amor entre nosotros, de la compresión, de la gratitud. Un poco diferente a lo que ahorita está evolucionando en la música”.

Mayer Mori señaló que lo más importante que tiene en su vida es su pequeña hija, la cual fue fruto de relación con Natália Subtil.

“Ella me ha enseñado mucho desde antes de que naciera. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de que sea la persona que es. Me parece tan impresionante que a su corta edad sea tan inteligente, tan sensible, tan madura. Es una persona increíble. Mucho de eso se lo debo a Natália, que ha hecho un excelente trabajo con ella”, comentó.

El joven actor reveló que siempre ha tenido muchos roces con su padre. Sin embargo, siempre ha estado presente en su vida: “Él siempre ha estado ahí muy presente. Siempre hemos tenido muchos roces también. Es parte de una relación de papá y primogénito, más cuando nos parecemos tanto. Pero bien, estoy orgulloso de él y lo quiero mucho”.

Finalmente, el reportero le dijo si había visto a su padre durante su participación en La casa de los famosos México y para sorpresa de todos mencionó que nunca nunca lo vio.

“Si te soy honesto, la verdad es que no vi nada. Estaba fuera del país y en ningún momento vi nada de eso. De hecho acabo de regresar hace un par de días. Estaba en Sudamérica. Fui a Colombia un rato. Estuve en Uruguay con mi familia. Fui a Brasil. Estuve un rato por allá”, concluyó.