Hijos de Lety Calderón se reencuentran con su papá Juan N en el hospital: “Les gusta vernos juntos”

Lety Calderón contó los pormenores del reencuentro de Juan ’N’ y sus hijos, mientras él está hospitalizado por una cirugía.

El estado de salud del abogado Juan ’N’ ha empeorado en los últimos días, por lo que ha tenido que ser trasladado de la cárcel al hospital para tratar sus problemas.

Debido su situación legal, Juan ’N’ no había podido convivir con sus hijos. Sin embargo, esto cambió ahora que ha estado en el hospital, lugar donde los dos adolescentes ya pudieron visitarlo y reencontrarse con él.

Esto fue revelado por la misma Lety Calderón, a través de una entrevista en el programa De primera mano donde contó los detalles de los encuentros que han tenido.

“Ya pudieron ver a su papá, cosa que nos alegra muchísimo. Esto fue hace más de un mes más o menos”, indicó.

La actriz confirmó que sus hijos y ella se reencontraron con Juan ‘N’ / Instagram

Previo a ser encarcelado, Juan ’N’ tenía tiempo de no convivir con los hijos que tuvo con Lety Calderón y se estableció que ella debía estar presente en sus encuentros, así que la actriz explicó que en el hospital no hay restricciones, y aprovecharon ese momento para acercarse a él.

“Hemos estado yendo al hospital a verlo y ahí no hay restricciones de nada. Evidentemente yo los he acompañado y además porque ellos quieren. Yo un día les dije, ‘váyanse ustedes a visitar a su papá, salúdenlo y tal’ y ya fueron pero las siguientes veces (le dijeron) ‘mamá, ve tú’ y pues si ellos se sienten más a gusto y más seguros o no sé, de que vaya yo, pues yo feliz de la vida. De hecho acabamos de ir hace rato, venimos de ahí”, contó.

Del estado de salud de Juan ’N’, Lety solo precisó que se está recuperando de la cirugía a la que se sometió el pasado lunes: “Está bien, no puedo dar el parte médico exacto porque tampoco sé. Le acaban de hacer una operación fuerte y por eso lo visitamos hasta el día de hoy, dije ‘hay que dejarlo descansar y reposar y recuperarse un poco’”.

“Lo tengo que confesar, sí me siento muy orgullosa, muy halagada, muy bien de que me digan mis hijos que quieren que yo esté”, indicó y contó que hace unos días estaban llegando de un viaje y sus hijos quisieron pasar a ver a su papá, así que ella accedió pero no quiso entrar porque consideraba que iba ‘fachosa’. No obstante, sus hijos la animaron diciéndole que se veía muy bien, y aceptó pasar un momento con ellos para verlo.

Lety agregó también que considera que sus hijos son felices de verla convivir con su padre de una manera respetuosa aunque ya no estén juntos y él ahora esté casado con Yadhira Carrillo: “Esta insistencia de que esté yo, de que suba, de que esté con ellos. Además, yo creo que a ellos les gusta vernos juntos y platicar y ver que nos llevamos bien y que hay cordialidad y respeto”.

Sobre cómo se dio la manera en poder convivir, Lety menciona que al ser hospitalizado les avisaron unos días después y ella manifestó su deseo por visitarlo, y contó cómo fue el reencuentro: “El encuentro fue muy emotivo. Tenía casi cuatro años de no ver a sus hijos y aunque no sé cómo le llevaban fotos y videos que a veces le hacíamos, no es lo mismo verlos en persona”.

“Se les nota que quieran que no, les hace falta su papá. Yo creo que a todos los hijos nos hace falta nuestro papá y nuestra mamá, y entonces debemos de tener esa convicción de que los papás que se divorcian, ver por sus hijos porque la cara de mis hijos lo vale todo. Ahorita al estar pendientes de su papá y tenerle este cariño y demás, pues se siente bonito sobre todo por ellos, que es por lo que uno trabaja como mamá”, mencionó.

En junio 9 fue captado llegando a un hospital para ser intervenido por segunda ocasión del corazón; según Lety el pasado lunes 21 de agosto tuvo otra cirugía / TVNotas

Lety contó también cómo reaccionó su hijo Luciano y relató un conmovedor momento luego del reencuentro: “Obviamente se conmovió, mis hijos no sabían qué hacer. Les dije: ‘Platícale que esto y esto’, y entonces ya se animaban a platicar. Cuando salimos de ahí, salimos abrazados los tres. Nos subimos a la camioneta abrazados los tres. Luciano nada más me dijo: ‘Gracias por traerme a ver a mi papá’. Me abrazaron con tanta fuerza que era esta emotividad y este momento tan bonito que ellos sintieron”.

“Ya pudimos abrazarlo, darle un beso, agradecerle que por lo menos económicamente siempre ha estado pendiente de mis hijos y de mí. Se lo tengo que agradecer y se lo voy a agradecer toda la vida”, agregó.

Finalmente, la actriz dijo que hay muchos planes que sus hijos tienen para hacer con su papá, pero no saben cuándo pueda hacerse debido a su proceso legal: “Lo que esperamos es ya poder convivir y compartir más tiempo no en estas situaciones. Los niños tienen mucha ilusión de viajar, ir a comer, ‘papá, te vamos a llevar al cine’, ‘papá, te voy a enseñar mi cuarto’, ‘papá, quiero que veas cómo canto’, ‘papá, quiero que me lleves a la universidad’. Todos esos sueños que mis hijos tienen ojalá que pronto se hagan realidad. ¿Cuándo? No sé porque legalmente no tengo la menor idea en qué vaya el proceso”, concluyó.