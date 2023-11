¿Humberto Zurita firmó contrato de confidencialidad para no hablar de la boda de Michelle Salas?

Humberto Zurita, ahora pareja de Stephanie Salas, fue uno de los invitados a la gran boda de Michelle Salas con Danilo Díaz que se celebró el pasado 14 de octubre de este año en Italia.

Por ello, el histrión fue cuestionado sobre los presuntos acuerdos de confidencialidad que se firmaron y que le impedirían dar detalles de lo que fue el gran día.

Cabe recordar que la hija de Luis Miguel habría impuesto estrictas restricciones para la su boda, las cuales consistían en que ningún invitado tendrá permitido utilizar su móvil para evitar filtraciones a la prensa.

Michelle decidió que su mamá la entregara en el altar / Instagram

Te puede interesar: Luis Miguel sí fue a la boda de su hija Michelle, llegó en helicóptero y con costosos regalitos

Incluso, se habló de un contrato de confidencialidad, el cual forzaría a que ningún invitado podría dar detalles y hablar de la boda con los medios.

Lo anterior no ha sido confirmado y la prensa sigue buscando declaración sobre el enlace nupcial. Por tanto, Humberto Zurita fue cuestionado sobre este evento.

Stephanie Salas y Humberto Zurita son una de las parejas más populares del mundo del espectáculo / Instagram: @zuritahm / @stephaniesalasoficial

No te pierdas: Luis Miguel: Revelan las primeras fotografías de El Sol en la boda de Michelle Salas

No obstante, el histrión buscó librarse de las preguntas en torno a Michelle, dado que al escuchar su nombre solo respondió: “Te amo, Mich”.

Sin embargo, los medios insistieron y Zurita habría reiterado, con su reacción, que sí existiría un acuerdo de confidencialidad.

“No sé, te lo juro. Yo no te estoy diciendo nada porque no tengo autoridad, porque no me siento con la autoridad, ni me siento con el derecho de abrir un lugar que ellos han decidido manejarlo como lo manejan. Punto. Es eso nada más”. Humberto Zurita

¿Cómo sigue Sylvia Pasquel?

Sin más, el padre de Sebastián Zurita habló sobre las románticas vacaciones que disfrutó junto a Stephanie en Roma.

“La pasé muy bien. Me la paso muy bien con Stephanie. Ya lo saben. Se ve, ¿no? Lo subimos, lo posteamos, y como gana bien, pues ya está”, comentó Humberto.

Instagram: @zuritahm / stephaniesalasoficial

Además, Humberto externó cómo se encuentra Sylvia Pasquel tras estar hospitalizada presuntamente por una trombosis.

“Está muy bien ella. Ya pasó por su trance. No, no tiene nada de eso, afortunadamente, trombosis, no, para nada. Yo creo que todo era resultado del golpe que se dio en Turquía y que tenía inflamada una pierna. Es lo que te puedo decir, ni siquiera la he visto porque la verdad es que ella está bien. Se quedó ahí descansando”.

Así lo dijo Humberto Zurita:

Te podría interesar: ¿Michelle Salas estaba feliz en su boda? Maryfer Centeno analiza su lenguaje corporal