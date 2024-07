¡Irina Baeva no saldría de Aventurera! Todo sería un truco publicitario; esto se sabe

En los últimos días ‘Aventurera’ ha dado mucho de qué hablar, particularmente, por las críticas que ha desatado Irina Baeva como protagonista de la obra de teatro por su forma de bailar.

Luego de los malos comentarios, el productor Juan Osorio dio a conocer que en unos días habrá una nueva ‘Aventurera’ y dijo que había tomado esta decisión al escuchar al público y a la prensa.

Sin embargo, trascendió que esto sería solamente un truco publicitario para aumentar las ventas de boletos para la obra. Según comentó Juan Osorio, la nueva ‘Aventurera’ llegará el 18 de julio, en el debut de Nicola Porcella en la puesta en escena.

Juan Osorio mencionó que habrá una nueva 'Aventurera' el 18 de julio

¿Irina Baeva no se va de ‘Aventurera’?

La cuenta de Instagram ‘Chamonic’, especializada en espectáculos aseguró que Irina no se irá de la obra de teatro de Juan Osorio. Según a lo que el productor se refería como “nueva ‘Aventurera’” es que sí se harán ajustes pertinentes para elevar el producto, pero no con un cambio de protagonista.

“Irina Baeva no se va de la obra. Solamente renovarán su vestuario para hacerlo más atractivo como antes. Juan Osorio no le dará gusto a la gente que habló mal de su obra y de la actuación de Irina así que la tienen con extra ensayos e incluso cambiaron de coreógrafo”, informó según algunas fuentes.

Le renovarían el vestuario a Irina

María León responde si será la nueva ‘Aventurera’

A esta información se une la reciente declaración de María León respecto a si ella sería la nueva ‘Aventurera’ que anunció Juan Osorio.

La actriz y cantante fue sugerida por usuarios de redes sociales para ser quien protagonice la obra y el productor dio algunas señales cuando le preguntaron por ella y con el dedo hizo una seña de que sí podría ser la nueva ‘Aventurera’.

Sin embargo, María se encuentra enfocada en otro proyecto. Estará en la obra ‘Jesucristo Superestrella’ de Alex Gou y está determinada a darlo todo en el escenario en octubre.

María León no será la nueva 'Aventurera'

María León incluso defendió a Irina de las críticas y también dijo que hacer un papel como ‘Aventurera’ es algo muy atractivo para cualquier actriz por lo emblemático que resulta. “Cuando eres la protagonista de una puesta eres la punta del barco y yo creo que se merece una oportunidad, tienen que esperar a que se asiente la obra, tiene tres semanas y es poco tiempo, ella (Irina) está haciendo un trabajo de corazón y muriéndose en la raya, considero que merece el chance de macerar el papel”, dijo.

“Nunca hubo ningún acercamiento, lo que sucedió es que la gente en redes sociales aventó mi nombre por ahí, y obviamente esto me genera una sensación de gratitud enorme, de haber recibido tanto cariño y amor, que lo agradezco infinitamente”, agregó.

Por último, María León dijo que si Irina logra superar esta prueba y cierra bocas de los criticones crecerá como artista y se convertirá en una mujer más fuerte y “chingona”.

Alex Gou acusa a Juan Osorio de no respetar códigos de honor entre productores

Además, el que también opinó acerca de la controversia fue el productor Alex Gou, quien recomendó a su amigo Juan Osorio a ajustar la obra según las críticas o mejor cerrar la temporada.

Igualmente, Gou destapó que Osorio rompió un código entre productores al quitarle algunos bailarines: “Yo no soy dueño del talento en México, pero sí hay una ética entre productores de respetarnos nuestros elencos, y de repente de la noche a la mañana me entré que seis de mis bailarines ya no estaban en mis obras porque estaban ensayando en ‘Aventurera’, digo, hay material para todo el mundo pero hay códigos de honor”, indicó.

