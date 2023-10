Itatí Cantoral celebra los XV Años de su hija sin fiesta pero en un lugar muy especial (FOTOS)

La hija de Itatí Cantoral no tuvo una tradicional fiesta de XV Años, porque ese fue su deseo y su famosa mamá decidió respetarlo celebrando a lo grande este día tan especial pero de otra manera.

El cumpleaños de la adolescente será el próximo 9 de octubre pero a unos días de que esto suceda, la actriz llevó a su hija a un viaje inolvidable a Disney.

La famosa compartió algunas fotografías del festejo en donde también aparecen más miembros de la familia en el parque de diversiones ubicado en Orlando, Florida, siendo el único ausente, Eduardo, uno de los gemelos que Itatí tuvo con el actor Eduardo Santamarina.

Itatí con sus hijos disfrutando del viaje de XV Años de su única hija mujer / Instagram

“Mi mundo Avatar (como la película) personal. El mundo con mis hijos, el mejor de mis mundos. Los 15 años de mi hija María Itatí… Felices XV Años a la mujer que me inspira todos los días a ser mejor. Viva la familia”, escribió junto a las fotografías.

Itatí Cantoral aprovechó para que el viaje fuera familiar y así se divirtieron / Instagram

Y aunque Itatí respetó la decisión de su hija, en su momento cuando se destapó que la adolescente no quería una fiesta de XV, la actriz expresó que de todos modos haría una fiesta tradicional y dijo que invitaría a la prensa.

Itatí Cantoral y su hija en Disney por sus XV Años / Instagram

“Yo se los voy a hacer (sus XV Años) y la van a entrevistar, aunque no quiera. Es la única mujer que tengo, punto. Van a bailar los gemelos… ella no quiere, pero yo sí. No quiere XV Años, pero va a bailar con Eduardo y con Roberto, ya se los dije y con su papá Carlos Cruz y punto con un vestido así como las quinceañeras”, dijo entre risas.