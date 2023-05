Jerry Bazúa, ex de Paulina Rubio, le responde tras decir que ella se hace cargo hasta de sus exparejas

Jerry Bazúa afirma que comparte responsabilidades con Paulina Rubio de acuerdo a su contrato de paternidad firmado en 2020.

Jerry Bazúa, ex y padre del segundo hijo de Paulina Rubio reaccionó a las declaraciones de Paulina Rubio en la que aseguró en entrevista con Pati Chapoy, que no solo se hacía cargo de su familia, sino de sus ex parejas.

Ante estas declaraciones realizadas el 20 de marzo, Jerry Bazúa lanzó un comunicado desmintiendo estas afirmaciones.

“Me dirijo a ustedes de manera honesta y transparente en relación a las recientes declaraciones de Paulina Rubio, madre de mi hijo menor, donde afirma que ella es mi sustento económico”, comienza el comunicado.

Jerry Bazúa desmiente a Paulina Rubio

“Deseo aclarar que estas afirmaciones son falsas, al igual que su declaración de que nuestro hijo es cuidado por los familiares de ella. Como padres compartimos responsabilidades tal y como se estableció en nuestro acuerdo de paternidad firmado en octubre de 2020”, afirma el comunicado.

El intérprete Jerry Bazúa señala que Paulina Rubio miente al afirmar que lo mantiene. / Facebook: Jerry Bazúa

Y agrega: “Estas declaraciones son difamatorias y falsas, y no reflejan nuestro acuerdo privado que no ha sido hecho público”.

El ex de Paulina Rubio concluye en que se encuentra “feliz y concentrado en mi carrear profesional y en mi familia, con ganas de seguir creando y compartiendo mi música”.

Paulina Rubio realizó una gira de medios en la cual ofreció una entrevista a Pati Chapoy, donde afirmó que se hace cargo de su familia y de sus exparejas.

/ Facebook: Paulina Rubio

¿Qué dijo Paulina Rubio sobre su ex?

Paulina Rubio fue cuestionada por Pati Chapoy sobre si ella se hacía cargo 100% de los gastos de su familia, a lo cual Paulina afirmó que sí no solo de sus hijos, sino hasta de sus exparejas:

“Yo me hago cargo económicamente de mi familia desde toda mi vida, y de ellos, los papás también”, comentó a Pati Chapoy el pasado mes de marzo.