Joana Benedek, exactriz de Televisa, dejó las telenovelas y ahora hace videos espirituales

Joana Benedek, la actriz rumano-mexicana, conocida por su destacada belleza en las telenovelas de Televisa, cautivó a una amplia audiencia con sus actuaciones en más de una docena de melodramas, como ‘Amigas y rivales’, ‘Destilando amor’ y ‘Mujeres engañadas’.

En el año 2012, Joana Benedek dejó la escena artística de manera inesperada, tras su participación en la telenovela ‘Dos hogares’. Después de eso, pasó más de una década antes de que se volviera a tener noticias de la actriz. Hace unos años, fue entrevistada por la prensa y reveló que decidió apartarse de la fama para emprender un viaje por el mundo en busca de nuevas experiencias.

Durante este viaje de autodescubrimiento, Joana se especializó en diversos temas, incluyendo la espiritualidad, la astrología y la religión, según relató la propia actriz.

Checa: Emilio Osorio dice “no tengo nada que ver” con Niurka y Juan Osorio tras constantes peleas ¿pinta su raya?

La actriz conquistó las telenovelas con su talento y belleza. / Facebook: Joana Benedek

Joana Benedek ahora realiza contenido espiritual

Al parecer, Joana experimentó un despertar espiritual que la llevó a darse cuenta de que su trayectoria en programas y telenovelas no era su verdadero propósito. En consecuencia, lanzó un canal de YouTube llamado ‘Charlas con Joana sobre tu viaje interior’, en el que ofrece consejos sobre espiritualidad, meditación y autoconocimiento.

Sus videos abordan temas como la verdad, la amistad y las leyes espirituales, mostrando un nuevo aspecto de su vida. Aunque su último video se publicó hace 5 años, en su Instagram se muestra activa, interactuando con seguidores que también exploran el camino espiritual.

“Gracias por estar siempre a mi lado, amigos despiertos y conscientes. Cero bots. Puras almas buenas, de carne y hueso”, expresó en su última publicación, demostrando su conexión con una comunidad que comparte sus valores.

Checa: La casa de los famosos: Aleska es la líder de la semana ¿a quién invitó a la suite?

YouTube: Joana Benedek

¿Joana Benedek volverá a la televisión?

En febrero de 2023, Joana concedió una entrevista a los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde compartió que en los últimos años ha centrado su atención en su vida personal. Destacó que las personas experimentan cambios y evolucionan, lo que influye en sus metas y enfoques según su percepción y etapa de vida.

“Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba. Cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar en otras áreas de tu vida, punto. Si te das cuenta que somos almas en evolución y lo único que encontramos aquí son medios de alcanzar nuestra liberación, de repente la carrera es una de las vertientes, no es la única”, explicó Joana Benedek sobre su ausencia en los escenarios.

Checa: ¡Infidelidad en La casa de los famosos! Esposo de una participante entra a reclamarle y le pide el divorcio