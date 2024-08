Jorge Losa le dedica un romántico mensaje a Ferka por su cumpleaños: ¿Regresaron?

El pasado sábado 25 de agosto, Ferka estuvo de manteles largos, ya que celebró su cumpleaños número 38 en compañía de amigos y familiares.

Cabe señalar que la conductora también fue celebrada en el programa Venga la alegría fin de Semana, en el cual actualmente es una de las presentadoras principales. Sin embargo, algo que llamó la atención de todos sus fieles seguidores fue la romántica felicitación que le realizó su expareja, Jorge Losa, a través de su cuenta de Instagram y el regaló que el envió al matutino.

Ferka y Jorge Losa confirmaron su separación el pasado mes de mayo, luego de más de un año de relación.

Aunque Ferka sí se está enamorando, Jorge Losa no está tan convencido de la relación

¿Por qué terminaron Ferka y Jorge Losa?

Recordemos que en TVNotas te revelamos la verdadera causa de la ruptura entre Jorge Losa y Ferka. Nuestra fuente reveló que mientras la actriz se encontraba trabajando en ‘MasterChef Celebrity, Losa se mensajeaba con Serrath y Ferka cachó los mensajes.

A los pocos días, Ferka dejó entrever que Serrath se le había insinuado a Jorge Losa y a los pocos días publicó la foto de una carta escrita por Serrath y dirigida a Jorge Losa.

“Perfecto. Te encantan las pruebas, ps va! Serrath. No pienso hablar más del tema. Las ‘amigas’ no firman así una carta”, escribió la actriz junto a una foto de una carta en la que se leía: “Mi acuariano: ¡Como un girasol sigue siempre la luz que llevas dentro y florece con valentía! Brillas y brillarás siempre. Con cariño, tu Isis”.

Sin embargo, Ferka aún no olvidaría a Jorge y dejó entrever que podría darle otra oportunidad, si bien no lo afirma tampoco lo descarta.

Como prueba de la infidelidad, Ferka subió a redes una carta que Serrath le mandó a Jorge / Instagram: Serrath, Ferka y Jorge Losa

Jorge Losa sorprende a Ferka con un emotivo gesto en su cumpleaños 38

Durante la transmisión de Venga la alegría fin de semana, la conductora Ferka fue sorprendida con un enorme arreglo de flores enviado por su expareja, Jorge Losa, en celebración de su cumpleaños número 38. Además de las flores, Losa incluyó una emotiva carta que conmovió a la audiencia y a la propia Ferka.

Es importante mencionar que Jorge Losa, actualmente participante del reality show de TV Azteca, La isla desafío: Grecia y Turquía, no dejó pasar desapercibida esta fecha tan significativa para la conductora. A pesar de encontrarse inmerso en la competencia, Losa hizo un esfuerzo por estar presente de alguna manera en el día especial de Ferka.

YT: VLA

En la carta que acompañaba el arreglo floral, Losa expresó sus sentimientos de una manera sincera y conmovedora: “Feliz cumpleaños mi brujita hermosa. Hoy celebro tu vida y le pido al universo poder ser ese copiloto que viaje junto a tus sueños y poder cuidar de ellos también. Ahora sé que nunca dejé de ser tuyo, mi alma siempre lo supo. Te amo con todo el alma, Jorge Losa”, escribió el actor.

Por su parte, Ferka no ocultó su sorpresa y emoción al recibir el gesto: “Estoy muy sacada de onda porque fue mucho tiempo, fueron tres meses que no le he visto. Creo que también quedaron muchas cosas al aire y, pues, también lo he dicho y siempre he sido bien honesta, pues sigue pagando renta en mi corazón. Al final de cuentas, después de todo este tiempo, no se ha podido... entonces no sé qué vaya a pasar”, compartió la conductora, dejando entrever que los sentimientos entre ambos aún están presentes.

Jorge Losa expresa sus sentimientos hacia Ferka en una emotiva publicación de Instagram

Jorge Losa ha vuelto a demostrar que sus sentimientos por Ferka siguen vivos, esta vez a través de su cuenta de Instagram. El actor compartió un conmovedor video que recopila algunos de los momentos más significativos que vivieron como pareja, dejando claro que su conexión emocional con la conductora sigue siendo fuerte.

En la publicación, Losa se dirigió a Ferka con un mensaje lleno de cariño y sinceridad: “Mi leoncita hermosa, hoy es un gran día para ti y todos los que te amamos. Hoy celebramos tu vida, festeja en grande y disfruta al máximo porque lo mereces todo! Me encantaría que la vida me regale infinidad más de cumpleaños a tu lado. Ahora sé que nunca dejé de ser tuyo! Mi alma siempre lo supo. Te amo”, escribió el actor.

El emotivo gesto no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes no tardaron en mostrar su apoyo. Además esto también dejó entrever que ambos están dispuestos a retomar su relación a pesar de lo sucedido entre ambos.