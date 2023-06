Jorge Losa le propondría matrimonio a Ferka ¿solo si llega a la final?; En LCDLFM estallan las verdades

Jorge aseguró que no es bueno demostrando sus sentimientos y espera que sus acciones hablen por él, pero Ferka necesita de su voz para saber lo que el español siente por ella.

En nuestra edición 1375 de esta semana, TVNotas te dio a conocer que entre Ferka y Jorge Losa podrían estar dando al público un amor falso, pues según un amigo cercano a Jorge solo quiere enamorarla por conveniencia.

Sin embargo, para Ferka el panorama es distinto, pues ella sí se estaría enamorando y esta situación el día de hoy en el 24/7 del programa por Vix los integrantes pusieron en jaque a la pareja y como era de esperarse las verdades salieron a la luz.

Y es que en La Casa de los Famosos México, las cosas comienzan a ponerse tensas entre la pareja del reality, pues en la tarde del 20 de junio protagonizaron una pelea monumental que dejó a todos atónitos.

Todo comenzó después de una comida en la cocina, el team infierno buscando debilitar comenzó a hacer preguntas a la pareja, y es que entre Nicola Porcella y Sergio Mayer preguntaron al español sobre que pasaría si la pareja estuviera en contra, es decir, fueran de diferentes cuartos.

Por lo que muy seguro de sí mismo contestó: “Si llego a la final, hago algo, me comprometo a hacer algo, si no, lo haré cuando sea, pero afuera. Si no llego a la final, yo afuera puedo hacer lo mismo”, dijo Jorge Losa después de hacer la promesa, una acción que fue criticada por otros habitantes.

Y es que Nicola y Sergio Mayer acusaron a Jorge Losa de haber intentado manipular a Ferka, siendo Ferka quien enseguida reacciono, reclamando que no tendría por qué esperar un momento específico para pedirle matrimonio: “No juegues con lo que sientes y quieres, haz lo que quieras y no te esperes a la final o a que pase una semana”, dijo.

Jorge se acercó a ella y haciendo recordar una plática que tuvieron en la suite le preguntó: “Sé honesta y con la mano en el corazón dime, ¿No te he dicho lo que siento?”, expresó Jorge.

Finalmente, la pelea se trasladó al patio de la casa y duro poco más de una hora; el desenlace en ese momento fue una pareja fracturada, situación que el team infierno vieron como una oportunidad. Sin embargo, lo que vino después nadie lo esperaba.

Ambos platicaron con diferentes integrantes de la casa, dando a entender que esta no sería la primera pelea de este tipo, por lo que en un momento de paz, fue Ferka quien se acercó a Jorge para tener una tregua y volver a ser equipo. Jorge, por su parte, no emitió palabra alguna más que imitar lo que ella hacía, por lo que en redes sus acciones dieron mucho que desear.