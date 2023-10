Jorge Losa ya hizo oficial su relación con Ferka: “¡Es la mujer de mi vida!”

Hace unos días se estrenó la obra 2:22, una historia paranormal, en la que encontramos, entre otros talentos, a Jorge Losa, que debuta en este proyecto. Platicamos con el español que está feliz y vigente tras su paso por La casa de los famosos. Nos compartió que deja atrás su etapa de realities para enfocarse en la actuación.

Comentó también que su relación con Ferka está mejor que nunca y a prueba de todo. Le pidió que fuera su novia en Malinalco.

-Jorge, estrenas una obra de teatro. ¿Cómo te sientes?

“Ha sido un reto fuerte. La obra es compleja. Muy bonita. Entrar en los géneros del suspenso y el thriller psicológico no es cualquier cosa. Ya estrenamos 2:22 y la gente nos ha recibido muy bien. Estoy contento y agradecido por la oportunidad”.

-¿Cómo te llegó este proyecto?

“Después de La casa de los famosos empezaron a pasar muchas cosas. Cuando menos lo esperaba ya estaba aprendiéndome el guion de esta obra. Ha sido una ruleta. La verdad es que, por mí, agarraba todo lo que me habían ofrecido. Pero la vida no me daría. Lo dejé en manos de mis representantes y en conjunto decidimos”.

-Sin duda La casa de los famosos fue un antes y después para ti...

“Sin duda. No he podido asimilarlo por completo. Seguimos como en la adrenalina, pese a que ya pasó más de un mes. Lo comparo como si me hubiera subido a un cuadrilátero y nadie me había preparado para decirme por dónde venían los golpes”.

Jorge Losa y Ferka ya son oficialmente novios / Luis Marín

-Con esta obra, ¿te deslindas de ser catalogado como chico reality?

“Mi objetivo siempre ha sido la actuación. Eso lo tengo claro. Estoy agradecido por los realities a los que me invitaron. Pero soy más que eso. Vengo de estudiar la carrera de actuación en Madrid. Aquí estuve en el CEA durante tres años. Ahora es momento de retomar ese sueño. Ni estoy peleado con los realities ni nada. Al contrario. Qué bueno que mi perfil funcionó para esos proyectos. Pero ahora mi camino es por acá”.

-Esta puesta en escena es de suspenso, un thriller. ¿Te ha pasado algo sobrenatural?

“Tengo historias desde chiquito de cosas que me han pasado que no son comunes. Siempre he tenido una conexión especial con la gente que ya no está entre nosotros. Son como señales. Símbolos. La muerte de mi padre me marcó mucho. Al fallecer, me pasaron cosas fuera de lo común. Desde que empezamos la obra, las puertas se abren y cierran aquí y en la casa. Desaparecen cosas... Pero trato de estar tranquilo. Además, cuando llegué a México, viví una cosa súper especial que me ha acompañado toda mi vida”.

-¿A qué te refieres?

“En cuanto llegué a este país, me dijeron que fuera a Malinalco para recargarme de buena energía. Pedir cosas positivas. Que las cosas se hicieran con amor. Me fui con un amigo. Allá nos dijeron que fuéramos con un chamán y que él nos iba a ayudar. Subimos hasta la punta de una montaña. Ahí estaba. Incluso sentí que él sabía que íbamos, porque ya nos estaba esperando. Hice una ceremonia y todo fue muy mágico”.

-¿Te hizo una limpia?

“Fue una ceremonia increíble para abrir caminos y que las cosas se den. Hace poco regresé y lo vi. Pero ahora fue especial, ya que iba con Ferka”.

Jorge Losa y Ferka ya son oficialmente novios / Luis Marín

-Hablando de ella, ¿ya se formalizó la relación o cómo están las cosas?

“En este viaje a Malinalco le pedí a Ferka que fuera mi novia. Le dije que quería compartir mi vida con ella. Y qué mejor que en ese lugar tan emblemático e importante para mí".

-¡Qué padre que la relación fuera más allá del reality!...

“Muchos nos criticaron y nos juzgaron, pero necesitábamos estar en nuestra realidad para saber si era lo que queríamos. Me enamoré profundamente de ella en el reality. Entré sintiendo cosas por ella, y al pasar tanto tiempo con ella, me enamoré de la gran mujer que es. Por su forma de ser. La conocí más a fondo. Cuando salió me dolió y la extrañé muchísimo. Ya con calma y con los pies en la tierra, le pedí que fuera mi novia”.

-Ella también es mucho de energía y de vibras...

“Por eso fue un lugar especial para los dos. Es un lugar mágico. En la montaña le pedí que fuera mi novia. Lo hicimos de una manera bonita, como nunca lo había hecho con una pareja. Fue honesto. Desde el corazón. Quiero que las cosas salgan bien. Y con ella siempre juntos”.

-¿Viven juntos?

“No. Pasamos mucho tiempo juntos, pero cada uno tiene su espacio”.

-Ella siempre tiene como un caparazón para que no la lastimen. ¿Cómo es en la intimidad?

“Es súper dulce. Le digo que si las personas que la critican la conocieran, las cosas cambiarían mucho. Es hermosa por dentro y por fuera. Hay muchos comentarios a raíz de su paso por la casa. Eso me frustra un poco. Lo que dicen no es ella. Quizás es la máscara con la que combate al mundo, por los golpes que le han tocado. Pero es una gran mujer”.

Jorge Losa y Ferka ya son oficialmente novios / Luis Marín

-¿Cómo lidian con el hate?

“Siempre nos han criticado, y muy fuerte. Pero estamos juntos. Aunque no tenemos que demostrar nada a nadie, aquí están las pruebas de que no era nada armado o fabricado. Realmente nos amamos y lucharemos juntos contra todo y todos. Queremos seguir creciendo como pareja y como personas”.

-Es una mujer guerrera...

“Me sorprende cada día. Es una mujer fuerte. No se deja de nada ni de nadie. Es una gran mujer. Una gran mamá. Un excelente ser humano”.

-Vemos que también te llevas muy bien con su hijo...

“Es un niño que te da amor. No hay más que darle mucho amor. Yo amo todas las facetas de Ferka. Como mamá, como mujer, como actriz, como famosa... En todas sus partes. Es la mujer de mi vida”, concluyó.

Por su parte, Ferka utilizó su cuenta de Instagram para celebrar el día internacional del novio, el cual se celebró el pasado 3 de octubre.

La actriz compartió una foto de ambos en la playa en la que lucen espectaculares y agregó la descripción: “Feliz día del novio, novio mío”.

Mientras que en sus historias de Instagram los famosos se dejaron ver muy enamorados y revelaron que el 5 de octubre cumplen un mes como pareja oficialmente.