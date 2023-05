José Joel continúa con gira en honor a su padre José José, a cuatro años de su partida

El hijo de José José, José Joel se entregó a sus fanáticos en un establecimiento abarrotado

Fue en septiembre del 2019 que José José, también conocido como el ‘Príncipe de la Canción’ partió a mejor vida, dejando un legado inigualable de éxitos. Ahora, su hijo mayor, José Joel a casi cuatro años de la muerte de José José (q.e.p.d.) le rinde tributo en pequeños shows que tiene en bares y cantinas en el interior de la República Mexicana.

Es por eso que lo acompañamos a uno de sus eventos al norte de la CDMX donde interpretó los más grandes éxitos que llevaran a la gloria a su padre, y que ahora, en su voz es un momento de añoranza y recuerdo. El show que inició pasadas las 10 de la noche recorre casi todos los éxitos de José José, donde en algunos temas, le ha cambiado el ritmo para hacerlos un poco más modernos pero sin perder el estilo.

Durante la velada, el cantante recorrió cada uno de los éxitos que llevó a su padre a ser el número uno de la lista de populares durante la década de los años 70 y 80, donde fue el cantante con mejor voz a nivel Latinoamérica. Además de cantar, José Joel compartió anécdotas y vivencias junto a su padre las cuales arrancaron carcajadas y momentos de nostalgia.

José Joel aprovechó para recordar los grandes consejos que su padre le dio cuando él inició su carrera artística: “mi padre siempre dijo que el público merecía todo el respeto, que siempre tendríamos que estar para ustedes y aquí estamos familia, felices de estar una noche más aquí con ustedes”.

José Joel aceptó una que otra bebida del publico que le mandaba, pero sin caer en los excesos / Luis Marín

“Mi papá era un bohemio, se iba a cantar a lugares donde siempre lo invitaban y hasta se iba a comer con su gente de Clavería, el público agradeció mucho eso durante muchos años... yo así lo entiendo, uno puede cantar desde un lugar más grande hasta el más pequeño, hay que dar el 100" compartió entre canción y canción.

Incluso, hace unos días en la grabación de su videoclip aprovechó para mandarle un mensaje a su hermana Marysol Sosa, con quien no tiene casi comunicación: “si me habla Marysolita y nos dice “vamos a juntarnos” claro que sí, aquí no ha pasado nada”.

Recordemos que ellos se distanciaron cuando se dice que le hicieron firmar un papel donde ella no recibiría ningún peso de la herencia de su padre.

En algunos momentos mencionaba como era la relación que tenía con el Principe de la Canción / Luis Marín

La carrera de José Joel no ha despuntado como la de su padre:

-En 1994, siendo un adolescente grabó el tema “La fuerza de la sangre” junto a su padre, dentro del disco “Grandeza Mexicana”.

-En el 2006 participó dentro del reality “Desafío de Estrellas” donde quedó dentro de los 10 mejores. Años después, junto a su hermana Marysol Sosa participó en el reality “El gran desafío” donde solo estuvieron tres semanas.

-Ha lanzado sencillos a lo largo de todos estos años.

-En el 2021 lanzó varios sencillos que están en redes sociales bajo el nombre: “Homenaje a mi padre”. -El año pasado lanzó un sencillo compuesto por Carlos Macias titulado “Y que de mi”.

-En spotify tiene 388 oyentes mensuales.