José Joel revela detalles sobre la herencia de su padre, José José: “Es un proceso despacito”

José Joel platicó que están checando todos los asuntos legales respecto a la marca José José, donde hay planes para lanzar tazas, playeras, gorras, incluso una bebida alcohólica.

El cantante José Joel señaló que todos los asuntos legales de su padre, José José, van lentos pero seguros, ya que todo se va realizando de acuerdo a la ley.

Recordemos que Anel Noreña, primera esposa de José José, encontró un testamento en el cual fue declarada como la heredera universal de ‘El príncipe de la canción’.

Por lo que en un encuentro con la prensa, José Joel, quien llegó al quinto aniversario del show Un aplauso para el amor, que se presenta en el Teatro Centenario, comentó cómo van los asuntos legales de su familia respecto a la herencia de su padre.

“No puedo decir más allá de lo que es, es un proceso despacito, es un proceso legal, donde la verdad se está aterrizando con lo legal para poder decirles cómo están las cosas, sin que sea chisme y sólo como es”, dijo el cantante.

Al preguntarle respecto al deseo que tiene su mamá, Anel, de sacar una fragancia con el nombre de su padre, José Joel comentó: “Mi papá tenía una colección de lociones y de ahí mucha gente le regalaba lociones, pero el olor de mi papá era muy particular. A lo mejor se refería a sacar algo muy similar o tener la añoranza. Pero se pueden hacer muchas cosas en cuanto se aterrice todo lo necesario para sacar cosas así. Ya que todo se está haciendo bajo el proceso legal correspondiente”.

Además, agregó: “No tenemos prisa de hacer algo, mucha gente se nos ha acercado que para un tequila, o un ron. Pero todo hay que hacerlo despacito, incluso en cuestión de la bebida, mi papá tuvo un problema. Entonces no hay que satanizar. Se puede hacer mucho que la gorrita, la playera, pero siempre y cuando sea de la manera correcta. Y a mi mamá le he ido convenciendo para ver qué podemos lanzar, ya que una cosa no tiene que ver con la otra”.

Respecto al problema que hay con el testamento de Andrés García, José Joél opinó: “Si el señor dejó un testamento, porque hay un testamento; que se respete. No entiendo si me dejas en una servilleta escrito que este micrófono, por decir algo, por qué vas a llegar tú y a quererme quitar esto si él me lo dio. Si en Miami sale un testamento a favor de las Saras, yo no lo voy a pelear, porque es lo que mi padre quiso, solamente que se respete”.

Sobre Sarita Sosa, comentó: “Esta niña sigue debiéndonos una explicación de lo que sucedió a todos. Pero si ella insiste en que no pasó nada, entonces adelante, y saca el tema de Armando Manzanero. Pero no sale mi papá, entonces si quieren pan, triquitán y son familia.”

Respecto a las regalías de José José, donde Sergio Mayer dijo en La casa de los famosos México que "él no se robó nada”, José Joél comentó: ”Cuando se hablan de regalías, son, por una parte, regalías físicas de la disquera y esas se convierten en digitales, donde sí hay un intercambio firmado donde ‘don José yo lo apoyo, donde fírmeme y yo le ayudo’, etc. Mi papá ya no pudo dar su réplica porque ya estaba muy malito, pero pregúntenle a Laurita Núñez, ella estuvo presente”.

Además, dijo: “Ella estuvo para ese documento de las regalías digitales para ese canal de YouTube que se está investigando. Y lo vuelvo a repetir si Sergio debe algo que lo pague. Y ahora que salga de la casa y si tenemos un encuentro que sea de la mejor manera y que nos explique los documentos firmados donde se establece de que mi papá le dio la autorización a Sergio para mover”.

Sobre su hermana Marysol Sosa comentó: “Ella se está tomando y como lo veo, como un año sabático, donde está siendo ella, donde se está encontrando como mujer, como esposa, como madre y se le respeta. Si se necesita algo legal y que tenga que estar presente, por supuesto ahí va a estar”, finalizó.