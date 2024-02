Joven acusa a Paulina Rubio de supuestamente discriminarla por su físico y su orientación s3xu@l

Paulina Rubio se encuentra en medio de una nueva polémica, luego de que se viralizara en redes sociales una joven que señala a la cantante de haberla supuestamente discriminado por su peso en un vuelo.

La mujer compartió un video en TikTok en el que detalla cómo un malentendido con ‘la Chica dorada’ desató un momento incómodo durante un vuelo de American Airlines de Miami a La Guardia hace unos días.

Al parecer, la cantante se equivocó de asiento, ya que a la mujer le correspondía el asiento que se encontraba junto a la ventana, mientras que Pau tenía un asiento en el pasillo, situación que al parecer puso de muy mal humor a la artista.

La mujer, identificada como Norma, no le dijo nada a Paulina Rubio. Sin embargo, sus amigos y su pareja le pidieron a la cantante que se le hablara de manera respetuosa a la joven.

Norma contó que su novia se levantó para ir al baño, por lo que le pidió permiso a la cantante para pasar, pero esta accedió y realizó un comentario respecto al peso de la mujer.

Norma

“En cuanto se fue al baño, Paulina volvió hacia mí, dirigiéndome la palabra. Primero, disculpándose y después siguió diciéndome que no me debí tomar la coca que me dio la aerolínea y que no me debería haber comido las galletas, y que a lo mejor ella había venido de Dios para decirme lo que no me dice mi mamá ni mi pareja”.