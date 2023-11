Juan Osorio anuncia el fallecimiento de su amada madre con un emotivo mensaje en redes sociales

Juan Osorio se encuentra pasando por momentos muy difíciles, ya que hace unas horas anunció la muerte de madre, doña Catalina Ortiz.

El productor ocupó su cuenta de Instagram para dedicarle una emotiva carta a la mujer que le dio la vida, quien lamentablemente falleció el pasado 18 de noviembre. Sin embargo, hasta ahora dio a conocer la noticia.

El productor detalló que el mejor regalo que le dio la vida fue tener a doña Catalina como madre. Además contó que falleció entre sus brazos.

“Llegue a la vida en tus brazos y entre mis brazos te vas. No habido mayor regalo que el que fuera mi mamá.La vida te lleva en paz y todo tu amorCon el mayor de los agradecimientos para la mejor madre. Gracias por tanto madre”.

La publicación que compartió Juan Osorio incluyó una fotografía de su madre con un breve mensaje con el se despedía de quien consideró el mejor ser humano.

Tras la publicación varios famosos del medio artístico, le enviaron sus condolencias al productor por la sensible pérdida de su madre.

Celebridades como Nicola Porcella, Angelique Boyer, Bárbara Torres, Cecilia Galliano, Andrea Rodríguez y Roberto Carlo, entre otros.

Eva Daniela actual pareja de Juan Osorio también le dedicó unas emotivas palabras a su suegra, doña Catalina.

Eva Daniela

“Agradezco infinitamente a Dios que me permitió estar muy cerca de la sra. Catalina Ortiz, mamá de mi amado Juan... Siempre le estaré agradecida por recibirme como una hija en su vida y darme ese hermoso lugar. Dios no me pudo mandar mejor suegra que usted”.