Julián Gil tacha de “incongruente” a Marjorie De Sousa tras el debut de su hijo en televisión

El actor Julián Gil arremetió contra Marjorie De Sousa, madre de su hijo, tras el debut televisivo del niño, calificando su actitud como “incongruente”. En una entrevista con Ventaneando, Julián expresó su decepción por las acciones de la actriz, pues recordó que las declaraciones pasadas de Marjorie que apuntaban a que quería evitar la exposición mediática de su hijo.

Recordemos que hace siete años, la pareja protagonizó una disputa legal por la manutención y custodia del menor. Finalmente, De Sousa obtuvo la custodia exclusiva del niño, mientras Gil continúa pagando la manutención pero no puede verlo sin el consentimiento de la madre.

El hijo de Marjorie De Sousa y Julián Gil debutó en Hoy. / Captura de pantalla

“No es loco, es incongruente” y agregó: “Nada de lo que ha dicho la señora ha sido congruente desde el día uno, absolutamente”.

“Y uno de los problemas que existió, desde el día uno, fue aquella portada que salió y que no quería que el niño tuviese una vida pública, y, bueno, las cosas son como son”, dijo.

Julián Gil hizo una súplica a Marjorie de Sousa en el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde pidió a la madre de su hijo que lo deje ser parte de su vida / Instagram: @juliandgil

Julián Gil desea poder compartir con su hijo

El actor, visiblemente frustrado, expresó su anhelo de poder compartir momentos con su hijo en el futuro. Reconoció que está en manos del niño decidir si quiere establecer una relación con él cuando crezca.

“A mí me toca esperar, no puedo hacer nada más. Me toca esperar y que el niño tenga sus pantalones y él, por decisión propia, tome la decisión de poder compartir conmigo porque, por lo visto ya, si es por ella no va a pasar”, comentó.

Además, destacó la importancia de la opinión de quienes lo rodean para contarle la verdad sobre lo sucedido.

“Tengo un batallón de gente, en redes sociales, amigos, compañeros, que estoy segurísimo que se están encargando y se van a encargar por siempre, aunque me muera el día de mañana, Dios no lo quiera, que la gente se va a encargar de contarle a él cómo fueron las cosas”, concluyó.

