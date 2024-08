Karely estalla ante las críticas por su embarazo: “Se preocupan más por mi hija que por sus hijos”

El pasado 24 de agosto, Karely sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer bebé. A través de su cuenta de Instagram, la modelo mostró su pancita de embarazo y compartió un conmovedor mensaje en el que expresó la felicidad que siente por esta nueva etapa de su vida.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios se me cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió Ruiz, visiblemente emocionada.

Karely anunció que espera a una niña

Este fin de semana, la influencer también compartió momentos de la revelación de género de su bebé, en una elegante celebración rodeada de familiares y amigos.

Durante el evento, Karely anunció que espera una niña. Aunque decidió no mostrar mucho del festejo, algunos invitados publicaron videos donde se le observa acompañada de un hombre cuya identidad no ha sido confirmada, pero se rumorea que es el padre de la bebé. Hasta el momento, Karely no ha revelado detalles sobre él.

A pesar de la alegría que este embarazo ha traído a su vida, Karely ha recibido algunas críticas en redes sociales. Algunas personas han expresado su preocupación por si está lista para ser una “buena madre”, debido al contenido que crea en sus plataformas.

Karely responde a críticas por su embarazo

Frente a estas críticas, Karely decidió responder en una transmisión en vivo, dejando clara su postura.

“Se preocupan más por mi hija que por sus propios hijos, güe... Ahí los andan dejando en guarderías, obvio no todas. Yo admiro a las mamás luchonas que hacen todo por cuidar a sus hijos, pero esa gente que critica, mejor cambien el pañal todo cag... Estoy muy contenta, y aunque muchos querían que fuera niño, yo sabía que sería niña, y gracias a Dios así fue”. Karely

En la misma transmisión, confirmó que ya tiene cuatro meses de embarazo, pero había decidido mantener la noticia en privado hasta sentirse lista para compartirla con sus seguidores:

“Tengo cuatro meses. Desde entonces lo supe, pero quise esperar hasta ahora quise dar la noticia”. Karely

Los fans de la famosa han externado estar preocupados por ella. / Instagram: @karelyruiz

Karely promete un baby shower en grande

Finalmente, Karely hizo un llamado a dejar de lado las críticas y aseguró que está disfrutando plenamente de esta nueva etapa. Subrayó que tiene los medios necesarios para cuidar de su hija y celebrar cada momento importante:

“Dejen de criticar. Yo estoy acá disfrutando. Me gasté mucho porque mi hija lo merece. Si he ayudado a muchas personas con grandes sumas de dinero, a mi hija con más razón le daré todo. Y el baby shower será el triple de mejor, porque gracias a Dios tengo para darle. Ustedes preocúpense por su vida, que yo me ocupo de la mía”, concluyó.

