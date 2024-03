Karely Ruiz estalla contra otros influencers: “Solo publican tonterías”

Después de que Karely Ruiz viajara a Veracruz para ayudar a los afectados por los incendios forestales, la influencer utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje firme en contra de sus colegas influencers.

La famosa, principalmente reconocida en OnlyFans, se presentó en las áreas afectadas con dos camiones repletos de herramientas y bienes para aquellos afectados por incendios forestales.

Hace algunas horas, compartió un video en su cuenta de Instagram explicando las razones detrás de sus acciones. Aclaró que su objetivo no era presumir, sino que reconocía sus orígenes y agradecía a quienes la habían apoyado para ser famosa. “No lo subo con afán de presumir, yo sé de donde vengo y por quién estoy donde estoy ahora, POR LA GENTE!”, dijo.

Karely anima a otros influencers a hacer un cambio

Es así que Karely arremetió contra otros influencers que, según ella, se limitan a quedarse inactivos y no valoran que su fama proviene de la gente. “Todos esos influencers al parecer se les olvida por quien están donde están, viajamos, comemos, nos damos nuestros lujos por ustedes, por la gente ¿Y cuando la gente es la que necesita, ¿qué? Se hacen los tontos y nunca aportan nada, nomás publican tonterías”.

Karely indicó que especialmente dice esto para meter presión para sus colegas que nada más “tragan de la gente” y continuó su mensaje diciendo: “Así que si subo esto para meterles presión y dejen de tragar nada más de la gente y se pongan a ayudar, que de ellos viene todo lo que tienen ahorita. No es la primera vez que he ayudado y créanme no será la última!! Porque gracias a ustedes estoy aquí y jamás los dejaré solos mientras Dios me lo permita”.

Karely Ruiz ayudó a personas afectadas por incendios / Instagram

Ruiz también agradeció a su equipo por su colaboración, reconociendo que sin ellos no habría logrado su cometido. Algunos seguidores elogiaron su interés altruista, mientras que otros la criticaron, argumentando que solo buscaba llamar la atención.

Sin embargo, otra creadora de contenido reveló que este tipo de acciones generalmente no generan seguidores, likes o interacciones monetizables. Por el contrario, disminuyen el alcance y la visibilidad de las publicaciones. A pesar de esto, aplaudió la iniciativa de Karely Ruiz en Veracruz. "¡Bravo! Es lamentable, pero este tipo de acciones no se vuelven virales. Incluso a mí me disminuye el alcance y los likes. Supongo que a ti también. A la gente no le gusta este tipo de contenido. ¡Qué triste!”, comentó la influencer Sol León.

