Karely Ruiz revela cómo inició su relación con Santa Fe Klan y si planean un futuro juntos

La modelo de OnlyF explicó que al principio fue un poco incómodo trabajar con Santa Fe Klan, porque no se conocían en persona.

La modelo y creadora de contenido para adultos, Karely Ruiz ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas debido a su relación con el reapero Santa Fe Klan, con quien a pesar de dejarse ver juntos y muy cariñosos en redes sociales, no le han puesto un nombre a su relación.

En entrevista para el canal de Julio Orozco, la famosa Karely Ruiz rompió el silencio sobre cómo inició su romance con Santa Fe Klan y si esperan formalizar su relación en un futuro, sumado a que recordó cómo fue la primera vez que se vieron para grabar el video de Sabes.

Santa Fe Klan y Karely Ruiz han compartido sus bellos momentos en redes sociales / Instagram: @santa_fe_klan_473

“Grabamos, la primera vez estábamos nerviosos los dos porque no nos conocíamos en persona, pero normal, fluyó y nos quedamos hasta la madrugada platicando, y fue de ‘Me cae bien’”, dijo la famosa modelo.

Sin embargo, eso no fue todo, pues Karely también recordó que cuando grabaron el video de Sabes, la situación fue un poco incómoda al principio, algo que rápidamente cambió y pasaron a llevarse muy bien, e incluso llegaron a pensar en ser buenos amigos.

“Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión buena, los dos venimos de abajo, platicamos, le conté mi historia y me contó su historia, porque uno sabe lo que vive y está difícil la situación de los dos, y conectamos muy bien”, mencionó la modelo de 22 años.

Fue tras esos primeros acercamientos y que Santa Fe la besó de sorpresa en Monterrey, cuando decidieron hablar sobre si tendrían algo o no. “La gente empezó a hacer chismes que yo con él y fue cuando me besó en Monterrey, ahí fue lo de que esto ya no se ve muy de colaboración. Lo platicamos y ahorita estamos dejando que fluya, si se da algo, súper bien, si no, está mi amistad”.

Karely Ruiz explicó el detrás del beso que se dio en pleno concierto con Santa Fe Klan / TikTok: @santa.feklan473

Sumado a ello, Karely Ruiz reconoció que antes de comenzar su relación con Santa Fe Klan, forzaba mucho sus noviazgos y se fijaba mucho en el físico, confesando que su anterior pareja era tan guapo que parecía modelo. “sí me importaba mucho el físico, de hecho, uno de mis ex novios estaba muy guapo, parecía modelo, pero dejé de enfocarme en eso porque al final el físico no lo es todo”

“Al primer mes ya quería que fueran mis novios. Los dos estamos en un nivel… obviamente en diferentes maneras, pero tenemos seguidores, fama, y pues es difícil, la verdad. Es algo que tenemos que saber sobrellevar si queremos tener algo; yo estoy abierta a cualquier cosa y si no, no es que me vaya a molestar”, concluyó.

Santa Fe Klan y Karely Ruiz se han dejado ver muy cercanos en redes sociales / Instagram: @santa_fe_klan_473

