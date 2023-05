Karely Ruiz se viste de mesera de Hooters para demostrar que puede facturar donde sea

La influencer Karely Ruiz también presumió una foto junto a sus “compañeras de trabajo”.

Recientemente, Karely Ruiz se vistió con el uniforme de la cadena restaurantera ‘Hooters’, al mismo tiempo que lanzó un mensaje donde deja en claro que ella también puede “aportar” a la sociedad, generando algunos rumores sobre su futuro en la plataforma para adultos.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la famosa influencer subió una foto donde lucía el característico traje de las meseras de ‘Hooters’, junto a las siguientes palabras: “Para que no digan que no aporto nada a la sociedad, ya me puse a jalar”.

Aunque, en un principio, se pudo pensar que su publicación solo era parte de una campaña publicitaria, luego posteó otra foto en la que se le ve junto a todos sus “compañeras de trabajo”, donde comenta que será un buen día en el negocio.

“Mis compañeras de trabajo. Hoy será un buen día jajajajja”, expresó. Hasta el momento, ambas fotografías ya cuentan con más de 100 mil reacciones.

Karely Ruiz señaló que ella también puede trabajar en un “empleo normal”. / Facebook: Karely Ruiz

Por supuesto, los comentarios divididos no pudieron faltar; algunos “celebrando” su nuevo empleo, mientras que otros aprovecharon para hacerle burla a la también conductora y decir que “solo le queda ser mesera” por no tener estudios.

“Ya era hora que trabajarás realmente o ¿Nada más para la foto?”, “No me sorprende, no acabaste ni el kínder”, “Pura gente ardida ataca a Karely”, “Te amo”, “Qué compañeras más preciosas, pero tu resaltas entre todas ellas”, “Así, hasta con gusto ir a comer da y dejar una buena propina”, señalaron algunos comentarios.

Cabe destacar que, hasta el momento, la cantante no ha dicho si realmente cambiará de trabajo o todo es parte de una contratación para hacerle publicidad a la famosa y polémica cadena restaurantera.

Algunos internautas celebraron la nueva decisión de la actriz, mientras que otros solo se burlaron. / Facebook: Karely Ruiz

Las críticas contra Karely Ruiz

A pesar de que es muy admirada por el público, Karely Ruiz no ha podido evitar las criticas por ganar dinero “sin hacer nada”, pues, para muchos, la joven es una persona “sin talento” que solo se dedica a “enseñar el cuerpo”.

No obstante, los señalamientos aumentaron cuando se filtró que el gobierno de Sonora le pagó casi un millón de pesos a la famosa por asistir al Carnaval de Guaymas, en febrero.

Pese a la ola de malos comentarios sobre su trabajo, la influencer siempre ha demostrado que no le da mucha importancia y continúa “facturando”.