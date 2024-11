Karime Pindter ¡hackeada! Pide ayuda a Elon Musk ¿le respondió?

La influencer y estrella de televisión Karime Pindter, conocida por su participación en ‘La casa de los famosos México’, en ‘Acapulco shore’ y por su trayectoria en redes sociales, enfrenta un serio problema digital. Este lunes 18 de noviembre, su cuenta en la plataforma X, propiedadde Elon Musk, fue hackeada, lo que resultó en la pérdida de todos sus seguidores y publicaciones.

Preocupada por la situación, Karime recurrió directamente a Elon Musk, dueño de la plataforma, para solicitar su intervención. Desde una cuenta alterna, con el usuario @realkarime, lanzó un mensaje de auxilio:

“Compadre @elonmusk, hackearon mi cuenta de Twitter (nombre anterior de X) @karimepindter_ I need your help ELON HELP KARIME”.

karime Pindter pide apoyo a Elon Musk / X captura de pantalla

Karime Pindter sufre el hackeo de su cuenta oficial de X; pide ayuda en redes

El hackeo no solo afectó la seguridad de su perfil oficial, sino que eliminó completamente los rastros de su cuenta: fotografías de perfil, portada, y todas las publicaciones realizadas por la influencer desaparecieron. Además, perdió su conexión con miles de seguidores que utilizaban la plataforma para interactuar con ella.

La noticia fue difundida inicialmente por una cuenta de fans que, al parecer, está gestionada por la misma Karime. Este incidente subraya los riesgos a los que están expuestas las figuras públicas en el ámbito digital. Sin embargo, su presencia en redes sociales es una herramienta clave para su carrera y conexión con el público.

Karime Pindter: ¿Qué pasó con su cuenta de X?

Aunque hasta el momento Karime no ha recuperado su cuenta ni compartido actualizaciones al respecto, su situación resalta la vulnerabilidad de los perfiles en redes sociales, especialmente para quienes tienen una gran cantidad de seguidores.

Al momento al parecer no ha podido recuperar la cuenta y el magnate y dueño de X no ha contestado su grito de ayuda.

¿Quién es Elon Musk?

Elon Musk es un empresario, inventor y magnate tecnológico, reconocido como uno de los visionarios más influyentes del siglo XXI. Nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, Musk posee nacionalidad sudafricana, canadiense y estadounidense. Su nombre está asociado con proyectos innovadores en tecnología, exploración espacial y energías renovables, lo que lo ha convertido en una figura prominente en diversos campos.

En octubre de 2022, Musk adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares. Desde entonces, ha implementado cambios significativos, incluyendo el renombramiento de la plataforma como X, en línea con su visión de convertirla en una “súper aplicación”.

