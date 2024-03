Karla Díaz dispuesta a quedarse en cama nueve meses ¡con tal de cumplir su sueño de ser madre!

La semana pasada, las integrantes del grupo JNS anunciaron en redes sociales que Karla Díaz, una de sus integrantes, se aleja por un tiempo de la agrupación para poder ser mamá, pues es un sueño que no ha podido cumplir.

Una amiga de la cantante y también conductora nos dice: “Le costó mucho trabajo tomar la decisión porque ama estar arriba de los escenarios. Es algo que le apasiona, pero tiene mucha presión por ser mamá. Estar de gira no le ayudaba en nada”.

Karla Díaz enfrenta desafíos en tratamientos para concebir

Nos comparte en exclusiva que la “Pinky promise” se ha hecho tratamientos para embarazarse, pero que no lo ha conseguido:

“Ella es muy celosa de este tema, pero sé de buena fuente que ya se hizo dos tratamientos y no se lograron. Eso le pegó, porque de verdad que quiere ser mamá”. Fuente a TVNotas

Nos dice que el tema de la edad y el reloj biológico le están afectando mucho: “Tiene 39 años. No es una niña y aunque siempre ha llevado una vida sana, los médicos le dijeron que era hoy o nunca, pues la fertilidad y todos esos temas no son cosas fáciles para una mujer de casi cuarenta años. Eso la tiene un poco mal, porque dice que el tiempo se le fue y no lo aprovechó por estar trabajando”.

La cantante ha logrado posicionar su programa de entrevista en YouTube, ‘Pinky Promise’ que cuenta con varias temporadas. / Facebook: Karla Díaz

En la búsqueda de cumplir su sueño Karla Díaz no dejará de lado el trabajo

Por eso tomó esa decisión: “Quiere relajarse y hacer todos los métodos posibles para ser mamá. Le recomendaron llevar una vida sin tanto ajetreo. Va a estar en su casa descansando y se someterá otra vez a un tratamiento, esperando que ahora sí se haga realidad su sueño”.

Mientras, Karla estará trabajando en su canal, pero sin tantas presiones.

