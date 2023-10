Karla Díaz revela el controversial pacto que hizo con Apio Quijano para que fuera ¡El padre de sus hijos!

El programa de Karla Díaz, Pinky Promise, no falla y es que cada que hay capítulo nuevo, la polémica se desata, esta vez es protagonizada por la misma conductora y Apio Quijano.

El nuevo y emocionante episodio, Karla Díaz tuvo como invitados especiales a Apio Quijano y Nicola Porcella, dos miembros destacados del famoso ‘Team Infierno’, formado en La Casa de los Famosos, y que hasta ahora no habían podido ir al programa pero sin duda ahora se sabe que merecían un capítulo solo para ellos.

Entre las revelaciones más impactantes se encontraba la confesión de Apio Quijano sobre su bisexualidad. No solo admitió su orientación, sino que también presentó a su novio actual.

En días pasados, Apio Quijano había mantenido en secreto la identidad de su pareja. / Instagram: @juanpa.serrano / @apioquijano

Sin embargo, aquí fue donde Karla Díaz interrumpió para confirmar lo dicho y es que reveló un pacto que había entre ellos, detallando que cuando a la cantante le rompieron el corazón, le pidió a Apio que, de no volver a enamorarse, él fuera el padre de sus hijos y él aceptó,

“Hicimos un pacto porque a mí ya me habían puesto el cuerno y yo estaba todo mal, pero en una plática, justo en su departamento, le dije ‘wey, si no encuentro pareja, si no llega el amor de mi vida… o sea neta ¿podemos tener un hijo juntos’ y me dijo Apio ‘Sí wey, feliz,o sea yo contigo feliz de la vida’” Karla Díaz

Más adelante, el cantante quiso aclarar que este pacto prueba que no es totalmente gay, pues una persona que se considere homosexual, no tendría relaciones con una mujer y ese no es su caso, pues ya con anterioridad tuvo romances públicos con otras celebridades femeninas como María José.

Apio volvió a confirmar que no es gay, sino bi y Karla Díaz lo respalda porque ¡juraron ser padres juntos!

