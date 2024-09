Karla Souza comparte cómo su duelo tras el fallecimiento de su hermano, Adrián Olivares: “Estoy sensible”

La actriz Karla Souza reapareció públicamente en el lanzamiento de la nueva serie de Netflix Technoboys, después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su hermano, Adrián Olivares, exintegrante de Menudo.

Olivares falleció el pasado 8 de julio debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Crohn y una colitis ulcerosa.

Durante su emotiva participación en el evento, Souza no ocultó su dolor, pero destacó la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades.

“Para mí esta película se la dedico 100% a él. Sé que está aquí conmigo. Estoy viviendo el duelo de mi hermano. Estoy triste. Estoy agotada, pero estoy aquí, para celebrar el trabajo que hicimos”, Karla Souza.

Adrián Olivares y Karla Souza / Captura de pantalla/FB: Karla Souza

Karla Souza se sincera tras fallecimiento de su hermano

Karla también reflexionó sobre la importancia de ser vulnerable y aceptar que, en ocasiones, no siempre estamos bien. En una entrevista para el programa ‘Sale el sol’, comentó:

“De alguna manera, visibilizar el que está bien no estar bien. Ahorita quizá es un momento duro en mi vida personal, pero es importante visibilizar que a veces no estamos bien y nada, estar aquí con ustedes, hacer el trabajo, pero saber que estoy sensible”. Karla Souza

Con el apoyo de su familia, Souza pudo encontrar la fuerza para estar presente en un día tan especial. “Justo le escribí a mi familia y les dije:

“‘Oigan, necesito que ustedes estén ahí. Aunque vean a una mujer con maquillaje y un vestido, estoy triste y agotada’”, compartió la actriz, mostrando la importancia de contar con una red de apoyo emocional.

Karla Souza comparte lección de Viola Davis

Además, Karla recordó una valiosa lección que aprendió de su colega Viola Davis, actriz estadounidense con quien trabajó en la serie ‘How to get away with murder’.

Souza finalizó con un mensaje a otras mujeres y madres que también enfrentan momentos difíciles sin contar con un sistema de apoyo sólido.

La valentía de Karla Souza al compartir su duelo y su dolor ha resonado con muchas personas, y ha inspirado a quienes también atraviesan tiempos complicados para aceptar sus emociones y no pretender estar bien cuando no lo están.

