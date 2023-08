Karol Sevilla explota contra usuaria tras llamarla “señora” y “fodonga": “Fodonga tu abuela”

Karol Sevilla sacó a relucir su gran sentido del humor y bromeó acerca del ‘hate’ de sus detractores.

Karol Sevilla se volvió tema de conversación, luego de que se lanzó en contra de una seguidora que la llamó “señora” y “fodonga”, a través de la plataforma de TikTok.

La cantante comentó que se encontró un video de ella en el feed de la red social china; creyó que era buena idea leer los comentarios y encontró uno que no fue tanto de su agrado.

Una usuaria no dejó pasar que muchas veces el aspecto de la también actriz es de flojera: “Pareces señora bien ‘fodonguis’ en casi todos tus videos”, le escribió.

Karol Sevilla le gusta salir al natural en sus videos. / Instagram: @emilio.marcos @karollsevillaof

Por ello, Karol no se quedó callada y arremetió en contra de su detractora: “Primero me dices fodonga y luego señora. A ver mi reina, ¿tú me viste cara de modelo o qué?”.

Agregó: “¿Tú quieres que siempre ande en vestido largo? Perdóname, discúlpame, florecita, ¿te pisé? No, a mí me gusta andar así”.

Así lo dijo Karol Sevilla:

Más tarde, la estrella de Disney le dedicó otro video de TikTok a la internauta, donde reiteró que a ella le encanta estar “fodonga”. Aunque le advirtió, en broma, que iría a su casa para enfrentarla.

“¿Dónde vives? Dime para ir afuera de tu casa. A mí me gusta ser fodonga y no me vas a decir señora, porque yo no soy señora, ¡yo no soy señora! Fodonga tu abuela”.

A Karol Sevilla no le gustó que le dijeran “señora”. / Canal 5 / Vix

La novia de Emilio Osorio sacó a relucir su gran sentido del humor e hizo más bromas con respecto a su forma de vestir.

“Ya no quiero ser fodonga, por eso me puse mi vestido para ir a dormir”, concluyó.

Como era natural, internautas interactuaron en los clips y aplaudieron la divertida forma de Karol Sevilla para responder al ‘hate’.