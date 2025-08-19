Kary Ramos narra la terrible pesadilla que vivió con un fan acosador: “Intentó entrar a mi departamento”
Este martes de TVNotas, la modelo y conductora Kary Ramos, Miss Costa Rica 2014, nos comparte la terrible experiencia que vivió con un fan acosador durante más de seis años ¿Cómo logró proteger su vida privada mientras continúa su carrera en televisión?
La modelo y conductora Kary Ramos narra la terrible pesadilla que vivió con un fan acosador: “Iba a tocar a mi casa en Costa Rica, y cuando me mudé a México dio con mi dirección e intentó entrar a mi departamento”. Haber sido coronada como Miss Costa Rica 2014 le trajo, además de la oportunidad de proyectarse fuera de su país, la peor experiencia con un fan durante varios años.
¿Quién es Kary Ramos, conductora que sufrió el acoso de un fan?
“A los 8 empecé a trabajar como conductora infantil en Costa Rica. Luego estuve en varios certámenes de belleza. Mi sueño siempre fue trabajar en televisión y ser Miss Costa Rica era la plataforma que me ayudaría a cumplirlo. Así pasó”, recuerda.
“Más allá de todo lo bonito que representa ser reina de belleza, es una responsabilidad que no se acaba cuando entregas la corona. Siempre vas a seguir siendo Miss, aunque vengan 10 reinas más después de ti”, añadió.
Por consejo de Maribel Guardia, Kary llegó a México:
“No éramos cercanas, pero me dijo: ‘Tienes mucho potencial. No pierdas el tiempo, vente a México. Te va a ir muy bien’, y no lo pensé. Justo a fin de la pandemia, cuando todo estaba reactivándose, llegué e hice casting en Telehit. Estuve casi 2 años en Qué News Telehit y también daba los ejercicios”.Sin embargo, por más de seis años fue acosada:
¿Cómo comenzó el acoso a Kary Ramos por parte de un fan?
Kary Ramos contó: “Un hombre me empezó a intensear en redes. Lamentablemente, las personas públicas estamos acostumbradas a que eso suceda y no me parecía tan extraño, pero fue escalando y tuve que tomar acciones legales en varias ocasiones”. El acosador llegó a extremos peligrosos:
“Él iba a mi casa en Costa Rica a tocar la puerta, a las actividades públicas que tenía y muchas veces tuvimos que retirarlo con ayuda de la policía. Llegó a tal punto que en 2022 dio con la dirección de mi casa en México. Eran las 2 de la mañana y le dijo a los de seguridad que yo era su novia, que lo dejaran subir a mi departamento, porque estaba dormida y no le abría”. Kary afirma:
“Nunca he sido nada de él. Se volvió más peligroso de lo que pensé. Fue un proceso muy tedioso y me ayudó a entender muchas cosas que estaba haciendo mal en mis redes sociales y que no me hacían estar segura. Cambié muchas cosas para que no pase lo mismo y no aparezca otro como él. Aprendí a cuidarme”.A pesar de las órdenes de restricción:
¿Qué medidas tomó Kary Ramos tras sufrir el acoso de un fan?
“Se seguía apareciendo y continuaba escribiéndome. La última vez que recibí mensajes de él fue probablemente en 2023. Por fortuna, ya nunca más volví a saber nada de él”.Desde entonces, Kary decidió proteger más su vida privada:
“Desde que sucedió todo este tema del acosador, decidí dejar de publicar mucho de mi vida personal. Guardo muchas cosas para mí: familiares, pareja y de mis mejores amigos. Todo para no exponer a personas que no están en el medio. Entonces no me gusta decir si tengo o no pareja. Lo dejo en incógnita. Estoy muy feliz”.Recientemente la vimos conducir Lo tomas o lo dejas:
¿En qué proyectos ha participado Kary Ramos, Miss Costa Rica 2014?
“Siempre quise hacer un programa de concursos divertido y elegante. Fue la mezcla perfecta. Además, trabajar con Paul Stanley me gustó mucho. Cada episodio fue muy diferente y entretenido. Ojalá venga una segunda temporada”.Actualmente, Kary se enfoca en:
“Dar clases en línea personalizadas de crecimiento personal y modelaje. En Costa Rica doy talleres cada 2 meses y me pueden contactar en la agencia Imagination Empowerment. Trabajo mucho como embajadora de marcas, viajo y quiero seguir haciendo proyectos en televisión”, concluyó.
