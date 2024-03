Kate del Castillo revela que tenía que gatear para ir baño a causa del vértigo y ahora padece tinnitus

Kate del Castillo recientemente compartió detalles sobre una difícil crisis de salud que ha enfrentado. Fue en una entrevista con Luis Sandoval en ‘Despierta América’ (Univision) que la reconocida actriz mexicana reveló haber sufrido de vértigo en los últimos meses, una condición que la ha llevado a tomar una pausa en su carrera laboral.

“Es horrible, es de verdad una condición muy tremenda, que no le deseo a nadie y que no hay una cura necesariamente”, expresó del Castillo sobre el vértigo que ha experimentado.

La gravedad de la situación fue tal que se vio obligada a ausentarse del set de grabación de la serie ‘The Cleaning Lady’.

“Tuve que parar de trabajar porque fue tan severo el vértigo que tuve que no pude venir a trabajar por primera vez en mi vida tuve que cancelar”. Kate del Castillo

El vértigo, una sensación intensa de mareo, afectó significativamente su vida diaria. “Te sientes en un mundo cerrado, porque como no se ve y puedes funcionar si no está tan severo (de hecho todavía no se me quita por completo), pero puedo manejar, sentarme, caminar derecho, concentrarme en mis líneas y todo eso”, explicó del Castillo.

Checa: Pepillo Origel y Laura Zapata protagonizaron acalorada discusión : “Quítate hipócrita”

Kate del Castillo creyó que no lograría recuperarse

Durante este difícil período, la actriz tuvo que lidiar con momentos de gran malestar.

“Tuve que estar en cama, tenía que gatear para ir al baño, tenerme que agarrar de cosas para no caerme. Te sientes tan mal que sientes que piensas que nunca más vas a volver a estar bien. Es horrible esa sensación”. Kate del Castillo

Sin embargo, encontró apoyo en sus colegas, especialmente en Santiago Cabrera, quien interpreta a su hermano en ‘The cleaning lady’. “Me estuvo ayudando mucho, me agarraba del brazo, tenía yo que tomar tierra con alguien para poder caminar derecho”, recordó del Castillo.

Kate del Castillo habló de sus problemas de salud en ‘Despierta América’. / Captura de pantalla

Kate del Castillo revela otra enfermedad por culpa del vértigo

Ahora, Kate del Castillo enfrenta otro desafío relacionado con su salud: el tinnitus en ambos oídos, una condición que se desarrolló como consecuencia del vértigo.

“Ahora tengo otra cosa llamada tinitus, que el vértigo me lo detonó. Es un sonido que tienes en los oídos, que es muy agudo y que está constante”.

A pesar de estos obstáculos, del Castillo sigue enfrentando su salud con valentía, aunque reconoce que estas condiciones no tienen una cura definitiva.

¿Qué es el padecimiento denominado tinnitus?

Es una condición que causa zumbidos, silbidos u otros sonidos en los oídos sin que exista una fuente externa de ruido. Puede ser constante o intermitente y puede variar en intensidad. A menudo se asocia con la pérdida de audición, lesiones en el oído o problemas de circulación. El tinnitus puede ser muy molesto y afectar la calidad de vida de quienes lo padecen, ya que puede interferir con el sueño, la concentración y el bienestar emocional. Aunque no tiene cura, existen tratamientos para ayudar a controlar los síntomas.

Checa: Ignacio López Tarso: homenaje a un año de su partida

¿Qué es el vértigo?

Es un trastorno del equilibrio que hace referencia siempre a una sensación de movimiento que una persona siente sin que exista. Los síntomas habituales del vértigo son la sensación de giro de objetos, inestabilidad, incapacidad para realizar actividades normales y náuseas. Cuando una persona sufre una crisis de vértigo, se encuentra en una situación muy incapacitante y requiere tratamiento médico.

Checa: Héctor ’N’: Sergio Mayer reacciona a que recibirá nueva sentencia el actor; Daniela Parra le responde