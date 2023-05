Kenia Os rinde homenaje a Shakira y conquista el Zócalo de Acapulco con su K23 Tour

La alcaldesa Abelina López Rodríguez informó que más de 60 000 personas acudieron al show con motivo del Día del Estudiante.

Kenia Os hizo historia el pasado 23 de mayo, esto debido a que ofreció una fecha de su K23 Tour de manera gratuita en el Zócalo de Acapulco, Guerrero.

Esta fue la primera vez que la famosa se presentó en el municipio, aunado a ello se dio a conocer que rompió récord de asistencia en dicho recinto, esto ante más de 60 000 personas.

El show comenzó en punto de las 20:30 horas con una duración de 1 hora y 40 minutos en donde interpretó sus éxitos: Mentiroso, Años Sabático, Malas Decisiones y Mía mía.

Cabe resaltar que el concierto fue un regalo para los jóvenes, esto por el Día del Estudiante.

El concierto fue tan exitoso que jóvenes de otras ciudades se dieron a la tarea de viajar con el fin de disfrutar el show de Kenia.

Kenia Os interpretó sus éxitos: Mentiroso, Año Sabático, Malas Decisiones y Mía mía. / Instagram: @acapulco

Kenia Os interpretó Antología de Shakira en Acapulco

En dicha noche la cantante no solo canto sus mejores éxitos, sino que se dio a la tarea de presentar una serie de covers, entre los cuales se encontraba una melodía de Shakira.

ACAPULCO ❤️‍🔥🧚‍♀️❤️‍🔥🧚‍♀️❤️‍🔥

No puedo creer lo que acabamos de lograr, no tengo palabras sigo en shock con esta noche. Gracias gracias graciaasasss infinitas. Este es un sueñoooooo. Estamos haciendo historia juntos. pic.twitter.com/WvhVlSgsTi — NINI (@keniaos) May 24, 2023

Esto debido a que la colombiana ha sido una fuente de inspiración en su carrera, por lo que, admitió estar algo nerviosa: “es una artista que nos inspira muchísimo, es una artista mujer importantísima. Estoy algo nerviosa de cantarla porque es la primera vez que la cantó".

Para amenizar sus nervios, sus fans apoyaron en todo momento a Kenia cantando al unísono con ella.

La cantante ofreció un concierto gratis en Acapulco, Guerrero como parte de su K23 Tour. / Instagram: @acapulco

Pero no solo los espectadores del show mostraron su apoyo a la famosa, sino también sus seguidores por medio de redes:

“Bye es perfecta la amo”, “Se lució Kenia, esto demuestra que si canta”, “Se puso nostálgica, cantó con el alma”, “Lo que más me encantó es que no la cantó", “Su voz en vivo es perfecta”, “Jamás me equivoqué en ti, te amo tanto”, “La voz de mi Nini”, “Necesitamos colaboración”, “Todos a etiquetar a Shakira”, comentaron a seguidores.