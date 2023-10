Kimberly Loaiza estrena la canción "Mal Hombre", tiradera hacia JD Pantoja ¿Qué dice la letra?

¡Lo cumplió! Kimberly Loaiza cumplió su advertencia y lanzó un tema dedicado Juan de Dios Pantoja luego de que le fue infiel.

Cabe recordar que innumerables usuarios tacharon a esta polémica como una “falacia”. Sin embargo, JD Pantoja y ‘la Lindura Mayor’ aún niegan que se trate de una estrategia de publicidad para sus canciones.

A raíz de todos los señalamientos en contra de ambos, la influencer había renunciado a su tiradera al estilo Shakira e incluso cerró su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, la noche del pasado miércoles sorprendió a sus seguidores con la noticia de que su canción de título Mal Hombre ya se encuentra en plataformas digitales.

“MAL HOMBRE. Esto va a doler, pero me dolió más a mí”, escribió Kimberly en X (antes Twitter).

¿Qué dice la letra de Mal Hombre?

En este nuevo tema, Kim se concentró en expresar sus sentimientos al vivir más de una infidelidad. Sin embargo, en ningún momento hace mención al nombre de su ahora expareja, Juan de Dios Pantoja.

Además, Loaiza indicó que el próximo viernes 27 de octubre estrenará el video oficial de la canción, el cual advirtió tendrá escenas fuertes, por lo que no sería apto para menores.

Aquí te dejamos parte de la canción:

“Te volví a ver, y ya no siento nada. Ya no se siente tan vacía la cama. Sin ti, la vida no se acababa. A tu lado me sentía apagada. Pa’ ser feliz no te necesitaba”, dice el primer verso.

“Y ojalá que se te escape mi nombre. Que no encuentres la cura pa’ sanar el mal de amores. Que cuando estes borracho me llores. Que te rompan el cora’. Sin piedad por mal hombre”, se escucha.

En redes sociales ya circulan las pruebas de la supuesta infidelidad del influencer. / Instagram: @kimberly.loaiza

“Te estaba queriendo más a ti que a mí. Olvide el último día que a tu lado fui feliz. Ya te arranqué de raíz, si te di la espalda es porque lo aprendí de ti. Tú ere’ un maldito canalla, ahora que te fuiste, espero muy mal te vaya”, agregó.

Esta es la nueva canción de Kimberly Loaiza:

Llueven críticas a Kimberly Loaiza por estrenar canción luego de la infidelidad de Juan de Dios Pantoja

Como era natural, cibernautas opinaron respecto a este nuevo tema y reiteraron que toda la controversia es actuada.

Incluso, Loaiza habría buscado opacar a una de sus más grandes rivales, con quien tuvo fuertes encontronazos en el pasado, Kenia Os, dado que ella también estrenará video de su nuevo éxito musical.

Lo anterior derivó a que Kimberly cambiara la fecha de estreno de su video.