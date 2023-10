¿Para JD Pantoja? Kimberly Loaiza lanza contundente mensaje tras eliminación de su Instagram

Desde el pasado fin de semana, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza han dado mucho de qué hablar en redes sociales debido a la nueva infidelidad del cantante con una chica identificada como Patricia Milian.

A raíz de esta situación, Loaiza anunció su ruptura definitiva con el padre de sus hijos y dejó en claro que no era un truco de “marketing”, como muchos siguen asegurando hasta el momento.

En medio del escándalo, varios internautas notaron que su cuenta de Instagram, la cual tenía 38 millones de seguidores, fue eliminada de forma repentina. Cabe destacar que esta acción se da después de que Kimberly anunciara el lanzamiento de una “tiradera” en contra de su ex.

“Olvídenlo linduras. Creo que no voy a poder subir la canción. Espero poder contarles la razón pronto”, escribió en dicha cuenta antes de ser eliminada.

Recordemos que su hermana, Cecia Loaiza, aseguró hace poco que Juan de Dios Pantoja no solo le quitó el acceso a su cuenta de Instagram, sino que también le cambió la contraseña al YouTube y TikTok de Kimberly.

A raíz de estas declaraciones, muchos usuarios afirman que Pantoja fue quien borró el Instagram de su expareja, con el aparente objetivo de que se retractara en publicar la canción en su contra.

Si bien el intérprete de Perdón no se ha pronunciado ante estas acusaciones, Kimberly Loaiza mandó un contundente mensaje a través de X, antes Twitter: “Ya no me van a callar más”, escribió.

Kimberly Loaiza dejó en claro que nadie le va a impedir contar su verdad / X: @kimberlyloaiza_

Como era de esperarse, las palabras de la joven madre causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos internautas la incentivaron para que “dijera su verdad”, otros le recordaron la polémica que tuvo con Kenia Os, cuando ambas colaboraban con JD Pantoja.

“Pero cuando el Juan trató de callar a Kenia allí si lo apoyabas. Se llama KARMA”, “Enséñale quién manda”, “Se sabe que Kimberly brilla por sí sola, pero Juan de Dios no la deja brillar”, “Busquen otra manera de hacer marketing”, “Te llegó el karma”, señalaron algunos comentarios.

Muchos aseguran que JD Pantoja fue quién eliminó la cuenta de Kimberly Loaiza / Instagram:@juandediospantoja

