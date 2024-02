Kuno Becker presume por primera vez el rostro de su bebé mediante un ultrasonido

A principios de octubre del año pasado, Kuno Becker dio a conocer que se convertiría en padre por primera vez junto a su novia misteriosa. El actor hizo el gran anuncio a través del canal de YouTube de Yordi Rosado.

En aquella ocasión, el también modelo explicó que su pareja tenía 14 semanas de embarazo, es decir, tres meses y medio. Si bien dijo desconocer el género, señaló que su instinto le indicaba que sería niña.

Asimismo, indicó que le gustaría romper estereotipos y educar de una manera diferente a su pequeño, pues su mayor deseo es convertirse en un gran padre.

“Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué” Kuno Becker

Aunque la celebridad ha mantenido la identidad de su novia en absoluto secreto, sostuvo que ambos han sido felices por casi siete años y ahora lo serán más con la llegada de su nuevo bebé.

“Estoy feliz. Estoy en una etapa de mi vida en la que estoy por tener muchos cambios increíbles y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí. He estado para ella”, expresó en aquel momento.

Kuno Becker presume a su bebé

A cuatro meses desde el anuncio, Kuno Becker usó sus redes sociales para presumir el primer ultrasonido de su bebé. La publicación estuvo acompañada de la siguiente palabra: “#amorincondicional”, junto a un corazón azul y la canción You Are My Sunshine, interpretada por Christina Perri, de fondo.

El post reunió miles de comentarios de internautas que le desearon todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Incluso, algunos colegas del medio como Irán Castillo o Paul Stanley lo felicitaron.

“Felicidades, Kuno. Qué belleza que vas a ser papá. Qué bendición”, “Felicidades bro”, “Bendición y felicidad más grande, a darle lo mejor de ti”, “Ya lo quiero conocer”, “Serás el mejor papá”, “Bendiciones”, señalaron algunos internautas.

Si bien Kuno no ha dado más detalles, diversos usuarios aseguran que su primogénito será un niño, principalmente por el corazón azul que puso en su post.

