La academia cuarta generación, la gira del recuerdo: pleitos de exes, egos y rivalidades

Este martes de TVNotas, te traemos lo que podría ser el reencuentro de la emblemática y exitosa cuarta generación de La academia.

En 2025 se cumplen veinte años de la cuarta generación de La academia que, junto con la primera, es una de las más exitosas en la historia de TV Azteca. Estuvo marcada por los constantes enfrentamientos de Jolette contra el panel de jueces, y participantes como Erasmo Catarino, Yuridia y Cynthia Rodríguez que cautivaron al público.

Con motivo de este aniversario, productores de la televisora planean realizar una gira con los integrantes de esa generación, pero esto nos contó una fuente involucrada: “Se maneja con mucho hermetismo. Se ha pedido a todos que no mencionen nada, pero hemos tenido muchos líos con tres de los exparticipantes”.

“Una es Jolette. Siempre ha hablado mal del reality. Sin embargo, lo está dudando ya que le prometieron que la cuidarían en el escenario vocalmente, a pesar de que no canta, y que le darían una buena retribución económica. Saben que jala mucha gente, aunque a ella le da miedo que la abucheen”.

Con Cynthia también han tenido inconvenientes: “A ella le encantó la idea, pero quien no estuvo de acuerdo fue su esposo, Carlos Rivera. Al parecer, le dijo que no quiere que descuide a su hijo, pero más bien detás de esta negativa se encuentra que en esta gira Cynthia se reencontraría con su exnovio José Luis, con quien anduvo en el reality y fuera de él. Ni al caso. Ambos tienen su vida formada. Él está casado también. Sin embargo, Carlos no puede dejar de sentir celos”.

El mayor problema ha sido con Yuridia: “Ella les dijo primero que no. Obviamente está en un estatus en su carrera diferente de sus excompañeros. Le pidieron que hiciera un favor por la nostalgia de los fans a quienes les gustaría verlos juntos en un aniversario tan especial. Con lo que no contaban es que pediría dos millones de dólares. Una cifra bastante alta para los productores. Este no es un reencuentro como el de RBD que abarcó varios países y más de cincuenta fechas. Es un reencuentro muy especial, pero mucho más modesto. Sólo sería en México, con alrededor de 15 fechas”.

Pero eso no es todo con Yuridia. “Además, pidió que sacaran del show a Jolette, con quien tuvo una fuerte rivalidad en el reality. Aunque se supone que son amigas, en realidad Yuridia pidió que no estuviera para evitar el morbo de la gente y que la atención se concentre en ella. También exigió que no estuviera Édgar, que fue su novio en el reality, y padre de su primer hijo, con quien terminó muy mal”.

“Los productores, obviamente, le dijeron que no. Que la idea de un reencuentro es que estén todos los concursantes de ese momento. Las cosas están que arden. A ver qué pasa”, finalizó.