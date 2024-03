‘La casa de los famosos': Gaby Spanic arremete contra el show: “Nefasto”

Recientemente, la prensa cuestionó a Gaby Spanic sobre su opinión de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos 4' de Telemundo, el mismo reality en el que participó en su primera edición. La actriz, asqueada, respondió que no tenía tiempo de ver este programa.

“No tengo tiempo de ver ese show tan nefasto. Es horrible, quedé con muy mala experiencia. Hay mucho favoritismo, pasan cosas que ocultan, todo está arreglado. Yo sufrí mucho en esa casa, apoyaron lo que no debían apoyar y la verdad es nefasto”. Gaby Spanic

Gaby Spanic afirma que no volvería a ‘La casa de los famosos’

“No, mi amor. Prefiero hacer ‘Secretos de villanas’, donde me tratan como una reina, me llevan a lugares espectaculares. ¿Estar ahí encerrada para qué? Un día me despertaron con un sonido de que mataban animales. Qué grotesco que te pongan un audio y tú escuchando cómo mataban animales, eso es tener la mente macabra y mala, ¿sabes?”. Gaby Spanic

¿Qué le pasó a Gaby Spanic en ‘La casa de los famosos’?

Recordemos que en la pasada temporada de ‘Secretos de villanas’ confesó haber presuntamente sufrido un abuso sexual en 2021 dentro de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ por parte de Pablo Montero.

“Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: '¡Sáquenme de aquí!’”. Gany Spanic

La estrella de las telenovelas no ofreció detalles adicionales, dejando en incertidumbre si presentó una denuncia oficial. Tampoco se ha revelado el lugar exacto del presunto incidente.

Cabe señalar que celebridades como Niurka y como Celia Lora también han despotricado recientemente contra ‘La casa de los famosos’. La cubana asegura que es un show que fomenta el odio y la hija de Alex Lora afirma que todo este show es una farsa y está armado.

“No sé Televisa, pero en Telemundo ellos si apagan las cámaras, ellos hacen una telenovela y editan lo que quieren enseñar y si está arreglado quien va ganar, Televisa creo que no, pero en Telemundo sí lo viví. Sacan lo que ellos quieren, me hubiese gustado no estar”, comentó Celila Lora en un encuentro con la prensa hace tres meses.

