Marcos Valdés se le va a la yugular a Yolanda Andrade tras decir que Cristian supuestamente golpeó a su madre

Recientemente, Yolanda Andrade opinó sobre la ruptura de Cristian Castro y Mariela Sánchez, asegurando que no le sorprendió en absoluto, ya que el cantante suele romper con una pareja de la noche a la mañana.

Además, la presentadora revivió la supuesta agresión que Cristian le hizo a su madre, por la cual Verónica habría tenido que ser llevada al hospital.

Yolanda Andrade "¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. “Decía mi abuela: ‘Al que le pega a su madre se le seca la mano’. Es un pecado. No sé. ¿Cómo puede un ser humano normal golpear a su mamá? No sé. Eso me parece muy fuerte”.

Recordemos que en nuestra edición 1410 pudimos hablar con una persona cercana a Cristian y Mariela, quien nos contó que ambos cambiaron mucho cuando llegaron a México, pues al parecer Cristian se volvió muy autoritario y ella posesiva con él. Y eso ocasionó la medíatica ruptura en medio de rumores de una posible infidelidad por parte del cantante.

Cristian Castro abraza a Mariela Sánchez. / @christiancastro

Marcos Valdés sale en defensa de su hermano, Cristian Castro.

Después de las declaraciones de Yolanda Andrade, el programa ‘Venga la alegría’ se puso en contacto con el hermano de Cristian, el actor Marcos Valdés, quien defendió a capa y espada.

"¿Estaba ella presente cuando mi hermano hizo algo a Verónica? ¿Estaba ahí? Nosotros podemos actuar o hablar de lo que somos testigos, pero de lo que no, es mejor callar”. Marcos Valdés

Marcos también comentó que no entendía por qué Yolanda hacía este tipo de comentarios, ya que no debería meterse en chismes que no le corresponden.

Marcos Valdés “Tiene como una especie de dolor, o una especie de rencor. Algo que a lo mejor no puede manejar, pero creo que la carrera está para hacer teatro, cine, radio, televisión, no chismes. No debería perder su tiempo hablando de cosas que no son adecuadas”.

Marcos Valdés cree que su hermano es incapaz de golpear a su madre.

El actor comentó que, a pesar de que Cristian tiene un carácter fuerte, no cree que sea capaz de haber golpeado a su madre.

“Yo no creo, jamás, que Cristian haya tocado a Verónica”. Marco Valdés

Además, Marcos comentó que Verónica Castro es la única que debería aclarar toda esta situación, ya que es la única que sabe realmente lo que pasó.

Marcos Valdés "¿Has escuchado alguna vez a Verónica declarar que su hijo le pegó? Verónica adora a su hijo, lo ama con todo su corazón, la viste en el concierto, por el amor de Dios”.

Marco Valdés sale a la defensa de Cristian Castro / Instagram VLA

Finalmente, Marcos Valdés le mandó un mensaje a Yolanda Andrade, en el cual le recomendó enfocarse en su salud.

“Creo que lo más importante es continuar con tu vida. Dios te regaló la oportunidad de regresar a la vida, disfrútala. No pierdas tu tiempo con tonterías. Creo que vales mucho como ser humano, eres una gran mujer. Deberías dedicarte en cuerpo y alma a tu salud”. Marcos Valdés