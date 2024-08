La casa de los famosos México: Filtran al presunto eliminado, del próximo 11 de agosto

‘La casa de los famosos México’ sigue dando mucho de qué hablar. La Jefa sancionó a los habitantes y los mandó a nominación directa, pues detectó que tanto el team ‘Tierra’ como el team ‘Mar’ estaban haciendo complot.

Este castigo incluyó a Adrián Marcelo, quien había ganado la inmunidad al haberse convertido en el líder de la semana. Los nominados de la semana son:

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Sabine Moussier

Luis ‘Potro’ Caballero

Ricardo Peralta

Karime Pindter

Mariana Echeverría

Gala Montes

Sian Chiong

Gomita

Adrián Marcelo

Hasta el momento, se desconoce si habrá alguna dinámica para obtener la salvación o se suspenderá esta semana tras lo sucedido.

Nominados semana tres de La casa de los famosos México 2 / X: @lacasadelosfamososmx

Te recomendamos: LCDLF: Según mamá de Gomita, su hija teme al reencuentro con Cecilia Galliano: “No se quería sentir incómoda”

¿Quién sería el tercer eliminado de la competencia?

Hace algunas horas, el periodista Hugo Alexander Maldonado dio a conocer cómo estarían las votaciones hasta este momento para decidir al expulsado de este domingo 11 de agosto. Según el también colaborador en el canal de YouTube de Álex Kaffie, Briggitte y Karime están en la cima de las votaciones.

“Brigitte Bozzo y Karime Pindter son las habitantes más votadas de La casa de los famosos México, hasta la noche de ayer al cerrar las votaciones. Cada una tiene 25%” Hugo Alexander Maldonado

En tanto que Mariana y Sabine están al final de la tabla “con 0.5% de los votos cada una”, mientras que ‘Potro’ les estaría apenas por arriba, pues hasta el momento tendría 0.6% de apoyo.

Con base a los datos de Maldonado, la tercera eliminada de la competencia podría ser Mariana o Sabine. No obstante, recordemos que esto no es información oficial y no será sino hasta el próximo domingo cuando se sepa quién sale del show.

Extra: Brigitte Bozzo y Karime Pindter son las habitantes más votadas de La Casa de los famosos México, hasta la noche de ayer al cerrar las votaciones.



***Cada una tiene 25% #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX #LCDLFMX2 #LCDLFMX pic.twitter.com/4YijYcReEN — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) August 8, 2024

Te podría interesar: LCDLFM: Team ‘Tierra’ compone canción para pedir apoyo ante nominación masiva ¡y los tunden en redes!

¿Cuándo ver la próxima gala de eliminación en LCDLFM?

El próximo domingo 11 de agosto se llevará a cabo la tercera gala de eliminación, en la que se sabrá quién es el tercer expulsado del show. Este evento se transmitirá en el canal de Las estrellas, a partir de las 8:30 pm.

Mira: ¿Productor de ‘La academia’ lanza dardo a LCDLFM?: “No pretendemos mostrar la miseria humana”