La casa de los famosos México: Wendy Guevara revela quién podría ser el primer eliminado

El pasado 24 de julio, se vivieron las primeras nominaciones dentro de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ y los habitantes comenzaron a poner en marcha sus respectivas estrategias para evitar ser eliminados.

Recordemos que los nominados de esta semana son:

Paola Durante

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Shanik Berman

Agustín Fernández

Cabe señalar que Sabine Moussier, al ser la líder de la casa, tiene la oportunidad de salvar a uno de los nominados. No obstante, tendrá que pelear por su privilegio en una próxima dinámica.

Primeros nominados de la nueva temporada de LCDLFM / Captura de pantalla

Wendy Guevara revela quién podría ser el primer eliminado de ‘LCDLFM2’

La ganadora de la primera edición del concurso ha estado muy al pendiente de lo que pasa en el show y, durante una transmisión en vivo para TikTok, señaló que la primera eliminada de la temporada sería Briggitte Bozzo.

“Agustín va a nominar a Briggitte... Puede ser que Potro diga mañana: le voy a dar un punto a Mario por lo que platicó ayer y dijo (acerca de Paco Stanley), porque creo que estuvo mal que haya platicado eso, porque esa persona ya no se puede defender. Eso es de donde puede estar el ganchito” Wendy Guevara

Si bien dejó en claro que solo expresaba su opinión y no estaba “incitando” al público, indicó que su “predicción” estaba basada en la experiencia que tuvo dentro de la casa, así como las polémicas que se han suscitado entre los actuales participantes.

Su perspectiva fue respaldada por Mauricio Garza, quien se encontraba con ella en la transmisión: “La primera eliminada va a ser Briggitte, de mí se acuerdan”, sostuvo.

La postura de las celebridades causaron mucho debate en redes sociales. Si bien algunos apoyaron su opinión, otros aseguraron que Wendy solo estaba tratando de “inclinar” el apoyo hacia Agustín, quien es uno de sus grandes amigos.

Wendy Guevara posando foto de redes / Facebook: Wendy Guevara

¿Wendy Guevara cree que Agustín Fernández es un “mueble”?

Tras dar su “predicción, Wendy realizó otra transmisión en vivo para redes sociales junto a Poncho de Nigris. En dicho clip, el regiomontano aseguró que Agustín tenía “todo para destacar en la casa”, pero solo está quedando como “un mueble”.

“Tuvo un año de preparación con Wendy y Nicola. El señor Agustín se la pasa sin camisa, no habla. Eso es lo que no queremos, queremos alegría. Es un mueble” Poncho de Nigris

En respuesta, la influencer señaló que le tiene un cariño muy especial al argentino, por lo que prefiere guardar su opinión y no meterse en el asunto. No obstante, dejó entrever que su amigo no había seguido los consejos que le dio previo a entrar a la casa.

“Cada quien tiene su opinión. Yo he visto he visto eso en redes sociales (de que Agustín es un mueble). Yo le dije ‘haz esto y esto, bebé’, pero pues obviamente no puede entrar con un manual”, señaló.

