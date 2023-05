¡La rompió! Nelson Carreras debuta en el musical: Todo el mundo habla de Jamie

El ex Académico da vida a un estudiante que busca su sueño de convertirse en una Drag Queen y alternará el personaje con Joaquín Bondoni en el Teatro Manolo Fabregas.

Nelson Carreras, quien se dio a conocer en La Academia 2022 debutó con gran éxito en el musical ‘Todo el mundo habla de Jamie’, donde da vida a un estudiante que busca su sueño de convertirse en una Drag queen en el Teatro Manolo Fábregas de la CDMX, donde asistieron varias personalidades y los padrinos fueron Lola Cortés, Horacio Villalobos y el dramaturgo Tom MacRae.

Al respecto el joven cantante, expresó: “Me ponen muy nervioso los estrenos, pero estoy muy feliz porque es un proyecto que amo mucho y lo estoy haciendo con mucho amor. Esta obra me hizo darme cuenta de aspectos de mi vida que necesito pedir perdón por ejemplo, sobretodo en el tema de la mamá de Jamie, ahí van a ver la situación que se desarrolla, que es muy fuerte y pensé mucho en mi mamá, de lo que sienten las mamás cuando un hijo va hacer algo así y me siento muy identificado con eso”.

Sobre, ¿cómo es su relación con su mamá?: “Perfectamente ahorita sí, hubo un tiempo en donde la rebeldía de la adolescencia me ganó... pero la verdad es que mi mamá es maravillosa y la valoro mucho mas después de hacer esta obra”.

Nelson Carreras debutó en el teatro musical / Essene Hernández

Al final de la función en medio de una larga ovación de aplausos por la gran producción de “Todo el mundo habla de Jamie” subieron los padrinos al escenario y Horacio Villalobos, expresó: “Acabamos de ver una estupenda, esplendida función de teatro en este lugar legendario que es el Teatro Manolo Fábregas. Y voy abrazar a mi muchacho (Nelson), felicidades a todos, cuanta gente tan talentosa, que sea una larga temporada y puros agotados, ¡que triunfe y viva el buen teatro en nuestro país!”.

Prosiguió Lola Cortés: “Él y yo estuvimos en un reality show como críticos, entonces sale un niño súper verde a cantar pero hermoso y con luz... y de repente se fue colando, le empezaron a pintar el cabello de colores y empezamos a ver esa parte de no querer esconder nada ser quien era. Voltea Horacio y me dice el es ‘Jamie... por favor llama que detengan las audiciones’, si ‘tenemos a Jamie’”,

Lolita fue madrina de Nelson / Essene Hernández

Fue así que llamaron al productor Juan Torres para decirle que Nelson Carreras era perfecto para el personaje: “Yo me siento como si fuera su mamá, estoy a nada de llorar, entonces bien la primera canción.... porque vino hacer audición no fue de detengan las audiciones y él entra, no, como hable yo con Nelson y le dije: ‘ahora tú tienes que demostrarlo’ y en ascuas nos quedamos varios meses, hasta que ya nos dice: '¡Soy Jamie!’” expresó Cortés en medio de una gran emoción y abrazando al joven talento.

Rubí fue a apoyar a su amigo en su debut / Essene Hernández

Cabe mencionar que Nelson Carreras alternara el personaje con Joaquín Bondoni, además asistió al estreno Jamie Campbell, en quien esta basada la historia real, acompañado de su mamá y quedo encantado con la producción mexicana. Entre las personalidades que también acudieron, fueron: Lisset, Alejandra Bogue y la ex académica Rubi, por mencionar algunas.