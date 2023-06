Laura Bozzo confiesa que algunos de los casos de su show son falsos: “no puedo decir que todo es real”

Bozzo confesó estar molesta por recurrir a tener casos falsos, debido a la falta de personal de investigación en la producción.

Laura Bozzo dio de que hablar y es que recientemente compartió fuertes revelaciones en el programa Chisme No Like, en torno a su talk show Que pase Laura en Imagen Televisión.

Y es que pese a que su entrada a la televisora se dio por lo alto, al momento no ha obtenido despuntar como esperaban, tanto así que han declarado en diversas ocasiones que el rating es el más bajo con respecto a otros programas de esa índole.

Pero este no es el único problema que existe y es que Laura confesó que no ha podido trabajar de manera cómoda, ya que existe una reducción notable en su equipo de trabajo, algo que impide que el programa sea 100% honesto.

Esto debido a que por falta de presupuesto han tenido que presentar casos que no son reales, es decir que han contratado actores para representar algunas temáticas.

Recordó que en otras televisoras contaba con producciones muy grandes para poder presentar casos reales: “En Telemundo tenía 30 investigadores, en Televisa 25, aquí tengo cuatro”.Fue así como confesó que eso no es del todo real: “En este programa no puedo decirte que todo es real, no puedo, porque con cuatro investigadores es imposible”.

Laura Bozzo reveló que los programas que son su competencia recurren a contratar actores para sus casos / Instagram: @quepaselaura

No obstante, no solo habló de ella, sino de su competencia, es decir, de Rocío Sánchez Azuara: “Rocío no lleva casos reales, muchos casos son personificados y lo sé porque cuando yo entré a imagen me traían muchos casos, y yo no podía verificarlos, que eran panelistas que habían estado con Rocío”.

La conductora señaló que nunca había carecido de una producción tan pequeña como la de Imagen TV / Instagram: @quepaselaura

Asimismo, lamentó que el concepto que ella vio nacer se hubiese convertido en algo que ya no es real, cuando buscaban ayudar a las personas: “Se armó como un tráfico de panelistas, en el cual se les pagaba y venían, ensayaban. Eso es lo que hace Rocío, eso es lo que hacen muchos. Aquí se prostitu** mi programa, empezaron a llevar panelistas que sacaban de la calle, porque no era real”.

La famosa dejó en claro que se encuentra comprometida con erradicar los casos que no son reales / Instagram: @quepaselaura

Para finalizar externo que se encuentra comprometida a implementar nuevas medidas para garantizar que esto no vuelva a ocurrir al menos en su programa.