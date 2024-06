Laura Bozzo contra Nodal: “Uno no trae hijos al mundo para que queden sin papá"; Ángela y Cazzu no importan

La polémica que envuelve la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sumado un nuevo capítulo con la fuerte reprimenda que Laura Bozzo le ha dirigido al cantante mexicano.

Fuen en un encuentro con los medios que Bozzo criticó la decisión de Nodal de iniciar una nueva relación sentimental con Aguilar al poco tiempo de separarse de Cazzu, con quien procreó una hija que aún no cumple su primer año de edad.

“Nodal, me dirijo a ti. Tú puedes cambiar de mujeres como de calzón, eso no me interesa, pero traer hijos al mundo sí. Uno no trae hijos al mundo si no está seguro de una relación. Uno no tiene hijos para que después se queden sin papá" Laura Bozzo

Laura Bozzo / Instagram: @laurabozzo_of

Laura Bozzo defiende la importancia de la figura paterna

La conductora peruana hizo hincapié en la importancia de la estabilidad familiar y el impacto que la inestabilidad actual podría tener en la pequeña hija de Nodal y Cazzu.

“No es dinero lo que uno tiene que recibir, lo más importante es tener a tu papá y poder compartir con él. Que te muestre la vida. Los recuerdos de mi padre trabajando duro son los que me forjaron lo que soy. Soy una guerrera, pero esos niños, esas criaturas que crecen sin papá, eso no se vale” Laura Bozzo

Christian Nodal y Cazzu dándole un beso su bebé / Instagram: @cazzu / @nodal

La indiferencia de Bozzo hacia Aguilar y Cazzu

Finalmente la presentadora al hablar de Ángela Aguilar y Cazzu, Bozzo fue tajante: "Ángela y Cazzu, como te digo, lo siento, no me interesan. Me interesa la criatura. Eso sí me interesa. Y si Ángela empezó esta relación estando él con Cazzu, también me parece fatal. En todo caso, es su problema”.

Ángela Aguilar reacciona al embarazo de Cazzu y Christian Nodal / Facebook: Ángela Aguilar/Pepe Águilar/Youtube: Chisme No Like/ Archivo Tvnotas

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hecho comentarios públicos sobre el regaño de Laura Bozzo. Sin embargo, tras la ruptura, tanto Christian Nodal como Cazzu han dejado claro que la separación se dio en términos amistosos, priorizando el cuidado y bienestar de su hija.

No obstante, la presencia de Nodal en su vida como padre ha sido cuestionada. A pesar de compartir imágenes viajando, tomando aviones y asistiendo a conciertos, no ha habido evidencia de que haya pasado tiempo con su hija.

Nodal / Instagram

