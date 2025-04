Pepe Aguilar pidió por encargo una canción ¿contra Nodal? VIDEO

En septiembre de 2024, poco después de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron, Pepe Aguilar sacó la canción “Cuídamela bien”. En su momento, aseguró que no era para su yerno, pero ahora el cantautor, Kakalo, asegura que él escribió la canción por encargo del mismísimo Pepe Aguilar. ¿Sí es de tiradera contra Nodal? Esto dijo el compositor.

Te puede interesar: ¿Podría haber un reencuentro y hasta un dueto entre Majo y la dinastía Aguilar?: “Es lo sano”

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar a la relación entre Ángela Aguilar y Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron su romance en 2024 poco después de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ se separara de la cantante argentina Cazzu y se casaron en julio de ese año. Ese suceso no ha dejado de ser fuente de polémica al día de hoy.

Alguien más que parece ser no estuvo del todo de acuerdo en un principio, fue el padre de la novia, Pepe Aguilar. A penas dos meses después de la boda de su hija sacó la canción ‘Cuídamela bien’’. En su momento aseguró que no estaba precisamente dedicada a su yerno, Nodal. Sin embargo, la letra de la canción da pistas de ser una advertencia al llamado ‘Forajido’ de no lastimar a su princesa, con quien se acababa de casar sorpresivamente:

''Voy a ser muy claro, haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabr...’'

Yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda’’.

En redes sociales muchos especularon sobre los motivos del intérprete de ‘Directo al corazón’ para lanzar esta canción. Algunos consideraron que fue muy rudo y directo para el cantante de ‘Botella tras botella’ y otros, opinaron que fue un genio.

Sin embargo, Pepe Aguilar aclaró algunos de los comentarios que le hicieron:

“Gracias, pero está dedicada más a las hijas en general, que a un yerno en particular”.

Pepe Aguilar / Facebook: Pepe Aguilar

Lee también: Ángela Aguilar se distancia de su papá, Pepe Aguilar y enfrenta críticas de su familia

El compositor, Kakalo, confiesa que le escribió ‘Cuídamela bien’ a Pepe Aguilar por encargo

Lo cierto es que la polémica canción que parecía advertencia hacia Nodal, que canta Pepe Aguilar, es del compositor y cantante, Kakalo. En entrevista con ‘Ventaneando’, este nuevo cantautor de regional mexicano, reveló que él escribió esa canción por encargo:

''Haz de cuenta que me habló su mánager y me dijo: ‘Kakalo te tengo una misión. Quiero que le escribas una canción a Pepe Aguilar’, y yo de volada: ‘Ah, claro que sí'. Bien fan, yo desde chiquito lo escucho’’.

Sobre el título original que revela la intención del hijo de Antonio Aguilar hacia su yerno, Kakalo explicó que el mánager de Pepe pidió que se llamara ''Chamaco bandido’’, lo que le ayudó al cantautor a deducir con sorpresa para quién era la canción. Sin embargo, el representante lo calmó al asegurar que no había conflicto: ''No creas que se pelearon ni nada. Nomás así como que dale por ese lado’’.

Kakalo confesó que fue un encargo difícil: ''Ese ángulo tiene que tener sazón, pero también tiene que ser una rola con la que se identifique cualquier padre que entrega la mano de su hija, pero también que tenga cosas particulares del caso de Pepe''.

No obstante, Kakalo se las arregló para escribir un borrador que terminó agradándole a Pepe Aguilar:

''Cuídamela bien,

Ya me la quitaste. Ya la enamoraste.

¿Qué le voy a hacer?

Chamaco bandido sobornó a Cupido

y le salió muy bien’’.

No te pierdas: ¿Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue falsa? Director del Registro Civil de Morelos lo aclara

Kakalo aclaró que se enfocó en que la canción centralizara el dolor de un padre para entregar la mano de su hija, no tanto hacerla en contra de alguien en particular. Sin embargo, el cantautor bromeó con que Nodal “lo odia” a raíz de la canción, pero después aclaró que hay buena relación e incluso han platicado para hacer alguna colaboración.

¿Quién es Kakalo?

Juan Carlos Corral Félix, cuyo nombre artístico es Kakalo, es un artista originario de Hermosillo, Sonora, es un cantante y compositor del regional mexicano. Ganó en este 2025 para México la competencia internacional del festival de Viña del Mar de Chile.

Kakalo hace poco lanzó colaboración con Carín León tras su paso por Viña del Mar. Destaca por ser no sólo cantante, sino también compositor de sus propias letras, de ahí que Pepe Aguilar le designara la chamba de escribir una canción. El cantautor tiene como sello escribir no sólo de amor y desamor, sino también desde la nostalgia y la tristeza, como es el caso de su canción ‘Trágame tierra’:

''Sí, me gustan explorar diferentes temáticas y siento que no hay tantas rolas por ese lado. Es como una invitación a ver la vida con esos ojos, de niño, a valorar de sorprenderte todavía por cualquier cosa’’, concluyó Kakalo.