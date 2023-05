Laura Bozzo cree que Aracely Arámbula no actuó “como una madre” al llamar “cucaracho” a Luis Miguel

La conductora Laura Bozzo considera que Luis Miguel y Paloma Cuevas hacen una linda pareja.

Luego de que Aracely Arámbula definiera a Luis Miguel como “el rey cucaracho”, Laura Bozzo sale en defensa del cantante y asegura que la actriz no debió insultarlo, pues cree que eso no es un “buen ejemplo” para los hijos que tienen en común.

En un encuentro con la prensa, la polémica presentadora comenzó diciendo que no asistirá a los conciertos del llamado ‘Sol de México’ en CDMX, pues tiene “otras prioridades”, aunque sí admitió ser su fan.

A la par de eso, comentó que Arámbula se equivocó al insultar a su expareja en un programa y cree que debería seguir “el ejemplo de Adamari López”, quien suele reservar sus comentarios en todo lo que se refiere a su ex, Toni Costa.

“Los hijos no dejen estar envueltos en este tipo de guerras ¿verdad? Yo no voy a negar que Luis Miguel es un mal padre, que no ha tenido contacto con sus hijos, ni con su hija tampoco, pero de eso a hacer público, insultar y hacer ese tipo de cosas, no creo que sea de una madre”, sostuvo.

Aunque no niega que Luis Miguel sea un “mal padre”, Laura Bozzo reprueba que Aracely Arámbula lo haya insultado. / Instagram: @laurabozzo_of

Asimismo, apuntó que, estando en el lugar de la actriz, se hubiera quedado callada, pues, al final del día, serán los propios hijos quienes le reclamarán al padre por su ausencia.

“Yo no hubiera dicho nada. Tiene dos hijos con él, ya será problema de él con sus hijos el día de mañana, no ahora. Ella no debe insultar al padre de sus hijos”, manifestó.

Laura Bozzo asegura que comprende el enojo de Aracely Arámbula

Sobre las fotos donde se le ve a Luis Miguel atendiendo a los hijos de Paloma Cuevas, Laura Bozzo resaltó que comprende el enojo de Aracely Arámbula ante dichas imágenes, pero cree que debió expresarse en privado.

“A mí también me hubiera dado un berrinche. Aracely, en ese sentido, tiene razón, pero en privado, no a público. Creo que hace una linda pareja con Paloma”, concluyó.

Laura Bozzo cree que Luis Miguel hace una “bonita pareja” con Paloma Cuevas. / Instagram: laurabozzo_of

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre Luis Miguel?

Hace unos días, Aracely Arámbula estuvo en un evento y dio un mensaje de empoderamiento femenino, donde motivaba a todas las mujeres a dejar a todos los “cucarachos” que no valen la pena.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, indicó la actriz entre aplausos y ovaciones.

Hace poco, Aracely Arámbula aseguró que todas las mujeres podían terminar con el “cucaracho” de su vida. / Facebook: Aracely Arámbula

